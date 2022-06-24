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Мать погибшего в Херсоне чиновника оказалась на месте теракта первой - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/terakt-1797846739.html
Мать погибшего в Херсоне чиновника оказалась на месте теракта первой
Мать погибшего в Херсоне чиновника оказалась на месте теракта первой - РИА Новости, 24.06.2022
Мать погибшего в Херсоне чиновника оказалась на месте теракта первой
Мать погибшего при теракте в Херсоне сотрудника военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко первой оказалась на месте взрыва, так как за несколько минут РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:09
2022-06-24T14:09
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
происшествия
украина
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ХЕРСОН, 24 июн – РИА Новости. Мать погибшего при теракте в Херсоне сотрудника военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко первой оказалась на месте взрыва, так как за несколько минут до этого провожала сына.По ее словам, очевидцы не сразу помогли, сначала они лишь наблюдали за происходящим со стороны."Там вот, где гаражи, стояли два парня. Я стала кричать: вызовите скорую помощь, помогите вытащить человека. А когда они не направились ко мне… Я ж сама тащу и кричу: помогите. Они стояли, просто молча стояли и смотрели со стороны. Смотрю, они не идут. Ни "скорую" не вызывают, ничего", - сообщила Савлученко.Затем, по словам женщины, она побежала домой за телефоном.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Херсонской области, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили в администрации. Автомобиль, в котором он находился, был взорван. Мощность взрывного устройства составляла 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
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херсон, херсонская область , происшествия, украина
14:09 24.06.2022
 
Мать погибшего в Херсоне чиновника оказалась на месте теракта первой

Мать погибшего в Херсоне чиновника Савлученко рассказала о попытке вытащить сына из машины

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМесто теракта в Херсоне
Место теракта в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Место теракта в Херсоне
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ХЕРСОН, 24 июн – РИА Новости. Мать погибшего при теракте в Херсоне сотрудника военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко первой оказалась на месте взрыва, так как за несколько минут до этого провожала сына.
"Я поднялась, зашла в квартиру и буквально через минуты полторы-две я услышала вот эти вот, не знаю как назвать это, звуки страшные. Я сразу полетела вниз, без мобилки, без всего. Машина горела, сын сидел на переднем сиденье. Я первая подошла, по возможности стала его тянуть, вытаскивать из машины, бить руками по огню", - сказала журналистам Галина Савлученко.
По ее словам, очевидцы не сразу помогли, сначала они лишь наблюдали за происходящим со стороны.
"Там вот, где гаражи, стояли два парня. Я стала кричать: вызовите скорую помощь, помогите вытащить человека. А когда они не направились ко мне… Я ж сама тащу и кричу: помогите. Они стояли, просто молча стояли и смотрели со стороны. Смотрю, они не идут. Ни "скорую" не вызывают, ничего", - сообщила Савлученко.
Затем, по словам женщины, она побежала домой за телефоном.
В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Херсонской области, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили в администрации. Автомобиль, в котором он находился, был взорван. Мощность взрывного устройства составляла 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьПроисшествияУкраина
 
 
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