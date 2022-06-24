https://ria.ru/20220624/terakt-1797846739.html

Мать погибшего в Херсоне чиновника оказалась на месте теракта первой

Мать погибшего в Херсоне чиновника оказалась на месте теракта первой - РИА Новости, 24.06.2022

Мать погибшего в Херсоне чиновника оказалась на месте теракта первой

Мать погибшего при теракте в Херсоне сотрудника военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко первой оказалась на месте взрыва, так как за несколько минут РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:09

2022-06-24T14:09

2022-06-24T14:09

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

происшествия

украина

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ХЕРСОН, 24 июн – РИА Новости. Мать погибшего при теракте в Херсоне сотрудника военно-гражданской администрации Дмитрия Савлученко первой оказалась на месте взрыва, так как за несколько минут до этого провожала сына.По ее словам, очевидцы не сразу помогли, сначала они лишь наблюдали за происходящим со стороны."Там вот, где гаражи, стояли два парня. Я стала кричать: вызовите скорую помощь, помогите вытащить человека. А когда они не направились ко мне… Я ж сама тащу и кричу: помогите. Они стояли, просто молча стояли и смотрели со стороны. Смотрю, они не идут. Ни "скорую" не вызывают, ничего", - сообщила Савлученко.Затем, по словам женщины, она побежала домой за телефоном.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник военно-гражданской администрации Херсонской области, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили в администрации. Автомобиль, в котором он находился, был взорван. Мощность взрывного устройства составляла 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

https://ria.ru/20220613/donbass-1794983468.html

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херсон, херсонская область , происшествия, украина