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Оренбургские аграрии приобрели технику более чем 4,5 млрд рублей
Оренбургские аграрии приобрели технику более чем 4,5 млрд рублей - РИА Новости, 24.06.2022
Оренбургские аграрии приобрели технику более чем 4,5 млрд рублей
АПК Оренбургской области обновляет парк техники, в хозяйства уже поставлены 385 тракторов, что составляет 96% от планового задания на год, 172 зерноуборочных... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:16
2022-06-24T15:16
2022-06-24T15:16
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
экономика
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ОРЕНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. АПК Оренбургской области обновляет парк техники, в хозяйства уже поставлены 385 тракторов, что составляет 96% от планового задания на год, 172 зерноуборочных комбайна - 75% от плана, 27 кормоуборочных комбайнов, или 108%, 457 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.Общая стоимость закупленной техники и оборудования составила 4,528 миллиарда рублей. Вся техника приобретена в рамках реализации подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области".
https://ria.ru/20220623/avtopark-1797652205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, экономика
ОРЕНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. АПК Оренбургской области обновляет парк техники, в хозяйства уже поставлены 385 тракторов, что составляет 96% от планового задания на год, 172 зерноуборочных комбайна - 75% от плана, 27 кормоуборочных комбайнов, или 108%, 457 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.
Общая стоимость закупленной техники и оборудования составила 4,528 миллиарда рублей. Вся техника приобретена в рамках реализации подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области".
"Модернизация и замена технопарка – одно из главных условий роста производительности и эффективности сельского хозяйства. Технологическое обновление АПК является одним из приоритетов региональной аграрной политики. Новая техника и оборудование позволяют соблюдать агротехнологии для бережного, ответственного землепользования и одновременно с этим для повышения урожайности сельхозкультур", - сказал губернатор области Денис Паслер
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