https://ria.ru/20220624/tekhnika-1797873011.html

Оренбургские аграрии приобрели технику более чем 4,5 млрд рублей

Оренбургские аграрии приобрели технику более чем 4,5 млрд рублей - РИА Новости, 24.06.2022

Оренбургские аграрии приобрели технику более чем 4,5 млрд рублей

АПК Оренбургской области обновляет парк техники, в хозяйства уже поставлены 385 тракторов, что составляет 96% от планового задания на год, 172 зерноуборочных... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:16

2022-06-24T15:16

2022-06-24T15:16

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

экономика

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ОРЕНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. АПК Оренбургской области обновляет парк техники, в хозяйства уже поставлены 385 тракторов, что составляет 96% от планового задания на год, 172 зерноуборочных комбайна - 75% от плана, 27 кормоуборочных комбайнов, или 108%, 457 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.Общая стоимость закупленной техники и оборудования составила 4,528 миллиарда рублей. Вся техника приобретена в рамках реализации подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области".

https://ria.ru/20220623/avtopark-1797652205.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, экономика