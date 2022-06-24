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Губернатор Подмосковья проверил ход строительства лицея в Истре - РИА Новости, 24.06.2022
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Губернатор Подмосковья проверил ход строительства лицея в Истре
Губернатор Подмосковья проверил ход строительства лицея в Истре - РИА Новости, 24.06.2022
Губернатор Подмосковья проверил ход строительства лицея в Истре
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства технологического лицея в городском округе Истра. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:05
2022-06-24T15:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства технологического лицея в городском округе Истра."Это будет третий из образовательных кластеров в Подмосковье по типу Сириуса. Здесь будет не только учебный корпус, но и детский сад, спортивный стадион с трибунами. Спасибо строителям, всем, кто трудится на объекте. Мы в контакте с подрядчиками, чтобы постоянно быть в курсе, что с материалами, техникой, хватает ли рабочих. Всё это важно, чтобы уложиться в сроки", - сказал Воробьев.Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" при поддержке президента. На территории лицея расположится учебный корпус на 960 мест, детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, стадион с трибуной, вмещающей до 500 болельщиков, спортивная площадка, а также объекты инженерной инфраструктуры.
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московская область (подмосковье), общество
15:05 24.06.2022
 

Губернатор Подмосковья проверил ход строительства лицея в Истре

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства лицея им. Долгих в Истре
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства лицея им. Долгих в Истре - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства технологического лицея в городском округе Истра.
"Это будет третий из образовательных кластеров в Подмосковье по типу Сириуса. Здесь будет не только учебный корпус, но и детский сад, спортивный стадион с трибунами. Спасибо строителям, всем, кто трудится на объекте. Мы в контакте с подрядчиками, чтобы постоянно быть в курсе, что с материалами, техникой, хватает ли рабочих. Всё это важно, чтобы уложиться в сроки", - сказал Воробьев.
Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" при поддержке президента. На территории лицея расположится учебный корпус на 960 мест, детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, стадион с трибуной, вмещающей до 500 болельщиков, спортивная площадка, а также объекты инженерной инфраструктуры.
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