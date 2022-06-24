https://ria.ru/20220624/spetsoperatsiya-1797781162.html

Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 620 националистов

Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 620 националистов - РИА Новости, 24.06.2022

Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 620 националистов

За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии российских ВС уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других бронемашин, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:34

2022-06-24T11:34

2022-06-24T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии российских ВС уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других бронемашин, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220624/samolety-1797790401.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)