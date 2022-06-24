https://ria.ru/20220624/spetsoperatsiya-1797781162.html
Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 620 националистов
Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 620 националистов - РИА Новости, 24.06.2022
Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 620 националистов
За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии российских ВС уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других бронемашин, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:34
2022-06-24T11:34
2022-06-24T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии российских ВС уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других бронемашин, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220624/samolety-1797790401.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:34 24.06.2022 (обновлено: 12:09 24.06.2022)
Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 620 националистов
Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила на Украине 620 националистов