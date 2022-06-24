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Пушилин объявил о создании закона о соцгарантиях участникам боевых действий
Пушилин объявил о создании закона о соцгарантиях участникам боевых действий - РИА Новости, 24.06.2022
Пушилин объявил о создании закона о соцгарантиях участникам боевых действий
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о начале разработки закона о социальных гарантиях участникам боевых действий и их семьям, который будет РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:30
2022-06-24T18:30
2022-06-24T18:30
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил о начале разработки закона о социальных гарантиях участникам боевых действий и их семьям, который будет реализован совместно с Россией.Глава ДНР добавил, что в разработке закона примут участие общественники, семьи мобилизованных военнослужащих и ополченцев. Он отметил, что будет проведено анкетирование среди личного состава мобилизованного резерва, чтобы были учтены все нюансы необходимых мер социальной поддержки.
https://ria.ru/20220621/nagrada-1797076958.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, украина
Пушилин объявил о создании закона о соцгарантиях участникам боевых действий
Пушилин объявил о разработке закона о соцгарантиях участникам боевых действий и их семьям