Москва прекращает сотрудничество с НПО Общество "Финляндия-Россия"
МИД: Москва приняла решение о прекращении сотрудничества с НПО Общество "Финляндия-Россия"
Флаги России и Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия приняла решение о прекращении сотрудничества с НПО Общество "Финляндия-Россия" в связи с ее антироссийской позицией, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Отфиксировали занятую финской неправительственной организацией Общество "Финляндия-Россия" с началом специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР откровенно антироссийскую позицию. Руководство этой организации старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного запада", - говорится в комментарии на сайте министерства.
В одностороннем порядке организация заморозила взаимодействие по линии Российско-Финляндского Культурного форума и Конгресса породненных городов, указали в российском МИД.
"Под видом "поддержки антивоенного движения" фактически ведется работа по вмешательству во внутренние дела России", - сказали в министерстве.
"Очевидно, что декларации данной организации о нацеленности на поддержание разносторонних связей с Россией, распространение знаний о нашей стране являются несостоятельными. С учетом этого российской стороной принято решение о прекращении сотрудничества с дискредитировавшим себя Обществом "Финляндия-Россия", в том числе в рамках международного финно-угорского движения, в котором в последнее время, благодаря опять же стараниям финских участников, возобладали деструктивные, политизированные тенденции", - заявили в ведомстве.
"Со своей стороны, мы не собираемся отказываться от диалога со здравомыслящими общественными кругами Финляндии, в том числе региональными офисами Общества "Финляндия-Россия" и его рядовыми членами, в случае их готовности к развитию действительно конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между нашими народами", - подчеркнули в дипведомстве.