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Москва прекращает сотрудничество с НПО Общество "Финляндия-Россия" - РИА Новости, 24.06.2022
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Москва прекращает сотрудничество с НПО Общество "Финляндия-Россия"
Москва прекращает сотрудничество с НПО Общество "Финляндия-Россия" - РИА Новости, 24.06.2022
Москва прекращает сотрудничество с НПО Общество "Финляндия-Россия"
Россия приняла решение о прекращении сотрудничества с НПО Общество "Финляндия-Россия" в связи с ее антироссийской позицией, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:13
2022-06-24T11:13
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия приняла решение о прекращении сотрудничества с НПО Общество "Финляндия-Россия" в связи с ее антироссийской позицией, заявили в пятницу в МИД РФ."Отфиксировали занятую финской неправительственной организацией Общество "Финляндия-Россия" с началом специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР откровенно антироссийскую позицию. Руководство этой организации старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного запада", - говорится в комментарии на сайте министерства.В одностороннем порядке организация заморозила взаимодействие по линии Российско-Финляндского Культурного форума и Конгресса породненных городов, указали в российском МИД."Под видом "поддержки антивоенного движения" фактически ведется работа по вмешательству во внутренние дела России", - сказали в министерстве."Очевидно, что декларации данной организации о нацеленности на поддержание разносторонних связей с Россией, распространение знаний о нашей стране являются несостоятельными. С учетом этого российской стороной принято решение о прекращении сотрудничества с дискредитировавшим себя Обществом "Финляндия-Россия", в том числе в рамках международного финно-угорского движения, в котором в последнее время, благодаря опять же стараниям финских участников, возобладали деструктивные, политизированные тенденции", - заявили в ведомстве."Со своей стороны, мы не собираемся отказываться от диалога со здравомыслящими общественными кругами Финляндии, в том числе региональными офисами Общества "Финляндия-Россия" и его рядовыми членами, в случае их готовности к развитию действительно конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между нашими народами", - подчеркнули в дипведомстве.
https://ria.ru/20220622/finlyandiya-1797382819.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:13 24.06.2022
 
Москва прекращает сотрудничество с НПО Общество "Финляндия-Россия"

МИД: Москва приняла решение о прекращении сотрудничества с НПО Общество "Финляндия-Россия"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и Финляндии
Флаги России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия приняла решение о прекращении сотрудничества с НПО Общество "Финляндия-Россия" в связи с ее антироссийской позицией, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Отфиксировали занятую финской неправительственной организацией Общество "Финляндия-Россия" с началом специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР откровенно антироссийскую позицию. Руководство этой организации старательно повторяет в публичном пространстве русофобские пропагандистские клише коллективного запада", - говорится в комментарии на сайте министерства.
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В одностороннем порядке организация заморозила взаимодействие по линии Российско-Финляндского Культурного форума и Конгресса породненных городов, указали в российском МИД.
"Под видом "поддержки антивоенного движения" фактически ведется работа по вмешательству во внутренние дела России", - сказали в министерстве.
"Очевидно, что декларации данной организации о нацеленности на поддержание разносторонних связей с Россией, распространение знаний о нашей стране являются несостоятельными. С учетом этого российской стороной принято решение о прекращении сотрудничества с дискредитировавшим себя Обществом "Финляндия-Россия", в том числе в рамках международного финно-угорского движения, в котором в последнее время, благодаря опять же стараниям финских участников, возобладали деструктивные, политизированные тенденции", - заявили в ведомстве.
"Со своей стороны, мы не собираемся отказываться от диалога со здравомыслящими общественными кругами Финляндии, в том числе региональными офисами Общества "Финляндия-Россия" и его рядовыми членами, в случае их готовности к развитию действительно конструктивного и взаимоуважительного сотрудничества между нашими народами", - подчеркнули в дипведомстве.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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