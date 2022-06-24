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ПСБ поддержит внедрение в Чувашии ESG-принципов - РИА Новости, 24.06.2022
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ПСБ поддержит внедрение в Чувашии ESG-принципов
ПСБ поддержит внедрение в Чувашии ESG-принципов - РИА Новости, 24.06.2022
ПСБ поддержит внедрение в Чувашии ESG-принципов
Соглашение о совместной поддержке проектов в области устойчивого развития в регионе подписали ПСБ и власти Чувашии, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:14
2022-06-24T19:14
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение о совместной поддержке проектов в области устойчивого развития в регионе подписали ПСБ и власти Чувашии, сообщает пресс-служба банка.Документ подписан в рамках проходящего в Чебоксарах экономического форума."Взаимодействие предполагает использование "зеленых" финансовых инструментов и банковских продуктов при внедрении принципов устойчивого развития в различные сферы экономики региона для повышения его инвестиционного потенциала", - говорится в пресс-релизе.Банк также примет участие в подготовке стратегических и методических материалов региона, в том числе предложит методологию оценки критериев проектов устойчивого развития. Кроме того, ПСБ окажет содействие в организации и проведении мероприятий, программ, обучающих курсов по вопросам реализации на практике принципов ESG."ПСБ уже вовлечен в повестку устойчивого развития: разрабатывает инструменты "зеленого финансирования" и выступает для клиентов центром компетенций по внедрению ESG-подходов, начал работу по созданию новой цифровой платформы для предприятий промышленности, производителей и поставщиков, оказывает финансовую и нефинансовую поддержку в развитии проектов устойчивого развития. Наработанный опыт, экспертиза банка, а также финансовые инструменты и специально разработанные небанковские сервисы помогут внедрить принципы устойчивого развития в Чувашии и реализовать социально значимые для нее ESG-проекты", - сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, поставивший подпись под соглашением. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика готова активно осваивать ESG-технологии.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, технологии, чебоксары, новости компаний - экономика
19:14 24.06.2022
 

ПСБ поддержит внедрение в Чувашии ESG-принципов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение о совместной поддержке проектов в области устойчивого развития в регионе подписали ПСБ и власти Чувашии, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписан в рамках проходящего в Чебоксарах экономического форума.
"Взаимодействие предполагает использование "зеленых" финансовых инструментов и банковских продуктов при внедрении принципов устойчивого развития в различные сферы экономики региона для повышения его инвестиционного потенциала", - говорится в пресс-релизе.
Банк также примет участие в подготовке стратегических и методических материалов региона, в том числе предложит методологию оценки критериев проектов устойчивого развития. Кроме того, ПСБ окажет содействие в организации и проведении мероприятий, программ, обучающих курсов по вопросам реализации на практике принципов ESG.
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ПСБ профинансирует строительство жилых домов для сотрудников ОСК
"ПСБ уже вовлечен в повестку устойчивого развития: разрабатывает инструменты "зеленого финансирования" и выступает для клиентов центром компетенций по внедрению ESG-подходов, начал работу по созданию новой цифровой платформы для предприятий промышленности, производителей и поставщиков, оказывает финансовую и нефинансовую поддержку в развитии проектов устойчивого развития. Наработанный опыт, экспертиза банка, а также финансовые инструменты и специально разработанные небанковские сервисы помогут внедрить принципы устойчивого развития в Чувашии и реализовать социально значимые для нее ESG-проекты", - сказал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, поставивший подпись под соглашением.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что республика готова активно осваивать ESG-технологии.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкТехнологииЧебоксарыНовости компаний - Экономика
 
 
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