https://ria.ru/20220624/sochi-1797789506.html

В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей

В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей - РИА Новости, 24.06.2022

В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей

Трое детей, предположительно, находились в двух автомобилях, которых унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:56

2022-06-24T11:56

2022-06-24T16:45

происшествия

черное море

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Трое детей, предположительно, находились в двух автомобилях, которых унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного человека, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются. По данным прокуратуры, среди них может быть годовалый ребенок."На момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находилось семь человек, трое из которых дети. По данному факту… организовано проведение проверки, на место выехала следственная группа", - говорится в сообщении.В пресс-службе СК добавили, что найденный живым 42-летний мужчина сейчас в больнице. На месте ЧП работают следователи-криминалисты, спасатели ведут поиски пропавших людей вдоль побережья Лазаревского района.В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.

https://ria.ru/20220624/sochi-1797780508.html

https://ria.ru/20220624/more-1797750455.html

черное море

сочи

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры спасения пассажира автомобиля, унесенного в море. Видео МЧС РФ Кадры спасения пассажира автомобиля, унесенного в море. Видео МЧС РФ 2022-06-24T11:56 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, черное море, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)