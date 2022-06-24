Рейтинг@Mail.ru
В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/sochi-1797789506.html
В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей
В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей - РИА Новости, 24.06.2022
В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей
Трое детей, предположительно, находились в двух автомобилях, которых унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:56
2022-06-24T16:45
происшествия
черное море
сочи
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Трое детей, предположительно, находились в двух автомобилях, которых унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного человека, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются. По данным прокуратуры, среди них может быть годовалый ребенок."На момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находилось семь человек, трое из которых дети. По данному факту… организовано проведение проверки, на место выехала следственная группа", - говорится в сообщении.В пресс-службе СК добавили, что найденный живым 42-летний мужчина сейчас в больнице. На месте ЧП работают следователи-криминалисты, спасатели ведут поиски пропавших людей вдоль побережья Лазаревского района.В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
https://ria.ru/20220624/sochi-1797780508.html
https://ria.ru/20220624/more-1797750455.html
черное море
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры спасения пассажира автомобиля, унесенного в море. Видео МЧС РФ
Кадры спасения пассажира автомобиля, унесенного в море. Видео МЧС РФ
2022-06-24T11:56
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
11:56 24.06.2022 (обновлено: 16:45 24.06.2022)
 
В автомобилях, которые унесло в Черное море, могли находиться трое детей

СК: трое детей, предположительно, находились в машинах, унесенных в Черное море в Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Трое детей, предположительно, находились в двух автомобилях, которых унесло течением реки в море в Сочи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее МЧС России информировало, что в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже унесло два легковых автомобиля в Чёрное море. Спасти удалось одного человека, найдено одно тело погибшего, поиски еще шестерых продолжаются. По данным прокуратуры, среди них может быть годовалый ребенок.
"На момент происшествия в автомобилях, по предварительным данным, находилось семь человек, трое из которых дети. По данному факту… организовано проведение проверки, на место выехала следственная группа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СК добавили, что найденный живым 42-летний мужчина сейчас в больнице. На месте ЧП работают следователи-криминалисты, спасатели ведут поиски пропавших людей вдоль побережья Лазаревского района.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 11:32
В унесенной в Черное море машине мог находиться младенец
В Сочи действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как сообщала пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье", минувшей ночью на федеральной трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией зафиксированы три селя и три случая падения деревьев на проезжую часть от поселка Волконка до поселка Зубова Щель.
Ликвидация последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 10:11
В Сочи два автомобиля с пассажирами смыло в море
 
ПроисшествияЧерное мореСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала