https://ria.ru/20220624/skoraya-1797883611.html

В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову

В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову - РИА Новости, 24.06.2022

В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову

Друзья решили сами везти певца Юрия Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты, сообщили... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:46

2022-06-24T15:46

2022-06-24T15:54

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общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Друзья решили сами везти певца Юрия Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты, сообщили РИА Новости в Московской областной станции скорой медицинской помощи.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады."Информация, размещённая в некоторых СМИ и Telegram-каналах, о том, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении бригады к пациенту, не соответствует действительности. Администрацией областной скорой медицинской помощи были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступившие на пульт скорой за данный период", - рассказали в организации.Отмечается, что звонивший не вызывал бригаду скорой помощи, а уточнял нахождение ближайшей больницы - диспетчер дал исчерпывающий ответ, а также предложил оформить вызов скорой."Звонивший в свою очередь отказался и сказал, что самостоятельно доставит пациента в больницу. В 23.46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для медэвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя три минуты бригада скорой была на месте и немедленно приступила к оказанию экстренной помощи и медэвакуации", - подчеркнули в областной станции.Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов ранее рассказал РИА Новости, что знакомые доставили к ним Шатунова в 23.30, оттуда певца повезли на скорой в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда он уже поступил в состоянии клинической смерти.Машина скорой помощи полностью укомплектована необходимым медоборудованием: реанимационным набором, аппаратами ИВЛ, ЭКГ и дефибриллятором. "Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь", - добавили в учреждении.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797718817.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий шатунов, россия, общество