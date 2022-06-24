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В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову - РИА Новости, 24.06.2022
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В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову
В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову - РИА Новости, 24.06.2022
В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову
Друзья решили сами везти певца Юрия Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты, сообщили... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:46
2022-06-24T15:54
шоубиз
юрий шатунов
россия
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Друзья решили сами везти певца Юрия Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты, сообщили РИА Новости в Московской областной станции скорой медицинской помощи.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады."Информация, размещённая в некоторых СМИ и Telegram-каналах, о том, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении бригады к пациенту, не соответствует действительности. Администрацией областной скорой медицинской помощи были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступившие на пульт скорой за данный период", - рассказали в организации.Отмечается, что звонивший не вызывал бригаду скорой помощи, а уточнял нахождение ближайшей больницы - диспетчер дал исчерпывающий ответ, а также предложил оформить вызов скорой."Звонивший в свою очередь отказался и сказал, что самостоятельно доставит пациента в больницу. В 23.46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для медэвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя три минуты бригада скорой была на месте и немедленно приступила к оказанию экстренной помощи и медэвакуации", - подчеркнули в областной станции.Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов ранее рассказал РИА Новости, что знакомые доставили к ним Шатунова в 23.30, оттуда певца повезли на скорой в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда он уже поступил в состоянии клинической смерти.Машина скорой помощи полностью укомплектована необходимым медоборудованием: реанимационным набором, аппаратами ИВЛ, ЭКГ и дефибриллятором. "Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь", - добавили в учреждении.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html
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юрий шатунов, россия, общество
15:46 24.06.2022 (обновлено: 15:54 24.06.2022)
 
В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову

В больнице заявили, что скорая приехала к Юрию Шатунову через три минуты после вызова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Шатунов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Друзья решили сами везти певца Юрия Шатунова в больницу, и после того, как из нее поступил звонок в скорую, медики были на месте уже через три минуты, сообщили РИА Новости в Московской областной станции скорой медицинской помощи.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады.
"Информация, размещённая в некоторых СМИ и Telegram-каналах, о том, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении бригады к пациенту, не соответствует действительности. Администрацией областной скорой медицинской помощи были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков, поступившие на пульт скорой за данный период", - рассказали в организации.
Отмечается, что звонивший не вызывал бригаду скорой помощи, а уточнял нахождение ближайшей больницы - диспетчер дал исчерпывающий ответ, а также предложил оформить вызов скорой.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 12:35Шоубиз
Герой дискотек 80-х: не стало Юрия Шатунова
"Звонивший в свою очередь отказался и сказал, что самостоятельно доставит пациента в больницу. В 23.46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для медэвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя три минуты бригада скорой была на месте и немедленно приступила к оказанию экстренной помощи и медэвакуации", - подчеркнули в областной станции.
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов ранее рассказал РИА Новости, что знакомые доставили к ним Шатунова в 23.30, оттуда певца повезли на скорой в сосудистый центр Домодедовской больницы, куда он уже поступил в состоянии клинической смерти.
Машина скорой помощи полностью укомплектована необходимым медоборудованием: реанимационным набором, аппаратами ИВЛ, ЭКГ и дефибриллятором. "Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь", - добавили в учреждении.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
01:10Шоубиз
Друг Шатунова рассказал, что происходило с певцом перед смертью
 
ШоубизЮрий ШатуновРоссияОбщество
 
 
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