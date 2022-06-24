https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html

В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова

В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова - РИА Новости, 24.06.2022

В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова

В Сети появилась запись последнего концерта Юрия Шатунова – он прошел 20 июня в Подольске. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:48

2022-06-24T16:48

2022-06-24T16:48

шоубиз

знаменитости

юрий шатунов

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797495360_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55cd743427556ae78dcbd19bbc842cf4.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Сети появилась запись последнего концерта Юрия Шатунова – он прошел 20 июня в Подольске. На кадрах видно, как весь зал поднимается под песню "Седая ночь". Артист активно танцует и подбадривает поклонников, а также "по старой доброй русской традиции" объявляет "песню на посошок". Ей оказывается хит "Белые розы".Кроме того, на кадрах есть момент, как Шатунов после очередного номера пытается восстановить дыхание. По эмоциям видно, что это ему далось тяжело. В комментариях пользователи до сих пор не могут поверить в смерть артиста.За день до этого Юрий дал концерт в Люберцах – его запись также есть в Сети.Поклонники отметили, что вместе с певцом ушла целая эпоха.Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи от инфаркта.Накануне в 23:30 его привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Певцу оказали помощь и отправили в сосудистый центр Домодедовской больницы. Туда он поступил в состоянии клинической смерти.Прощание с артистом состоится 26 июня на Троекуровском кладбище.

https://ria.ru/20220624/skoraya-1797883611.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес