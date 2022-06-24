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В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова - РИА Новости, 24.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html
В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова
В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова - РИА Новости, 24.06.2022
В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова
В Сети появилась запись последнего концерта Юрия Шатунова – он прошел 20 июня в Подольске. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:48
2022-06-24T16:48
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Сети появилась запись последнего концерта Юрия Шатунова – он прошел 20 июня в Подольске. На кадрах видно, как весь зал поднимается под песню "Седая ночь". Артист активно танцует и подбадривает поклонников, а также "по старой доброй русской традиции" объявляет "песню на посошок". Ей оказывается хит "Белые розы".Кроме того, на кадрах есть момент, как Шатунов после очередного номера пытается восстановить дыхание. По эмоциям видно, что это ему далось тяжело. В комментариях пользователи до сих пор не могут поверить в смерть артиста.За день до этого Юрий дал концерт в Люберцах – его запись также есть в Сети.Поклонники отметили, что вместе с певцом ушла целая эпоха.Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи от инфаркта.Накануне в 23:30 его привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Певцу оказали помощь и отправили в сосудистый центр Домодедовской больницы. Туда он поступил в состоянии клинической смерти.Прощание с артистом состоится 26 июня на Троекуровском кладбище.
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес
16:48 24.06.2022
 
В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова

В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова в Подольске

© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Сети появилась запись последнего концерта Юрия Шатунова – он прошел 20 июня в Подольске.
На кадрах видно, как весь зал поднимается под песню "Седая ночь". Артист активно танцует и подбадривает поклонников, а также "по старой доброй русской традиции" объявляет "песню на посошок". Ей оказывается хит "Белые розы".
Кроме того, на кадрах есть момент, как Шатунов после очередного номера пытается восстановить дыхание. По эмоциям видно, что это ему далось тяжело.
В комментариях пользователи до сих пор не могут поверить в смерть артиста.

"Как же так? Что случилось? Ведь молодой еще... Очень и очень жалко... Юра, ну как же так? Реву, не могу остановиться", – написала подписчица.

За день до этого Юрий дал концерт в Люберцах – его запись также есть в Сети.
Поклонники отметили, что вместе с певцом ушла целая эпоха.

"Сегодня плачет весь СССР. Ушла целая эпоха нашей юности", "Спасибо тебе, Юра, за то что ты был в нашей жизни", "Легенда и эпоха целого поколения", – заявили в комментариях.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в машине скорой помощи от инфаркта.
Накануне в 23:30 его привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Певцу оказали помощь и отправили в сосудистый центр Домодедовской больницы. Туда он поступил в состоянии клинической смерти.
Прощание с артистом состоится 26 июня на Троекуровском кладбище.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
15:46Шоубиз
В больнице опровергли сообщения о долгом прибытии скорой к Шатунову
 
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