https://ria.ru/20220624/sboy-1797898296.html

В работе приложения "Тинькоффа" произошел сбой

В работе приложения "Тинькоффа" произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2022

В работе приложения "Тинькоффа" произошел сбой

Клиенты "Тинькофф" в настоящее время могут столкнуться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:16

2022-06-24T16:16

2022-06-24T16:16

технологии

тинькофф. кредитные системы

россия

экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Клиенты "Тинькофф" в настоящее время могут столкнуться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации.В поддержке банка после длительного ожидания подтвердили, что наблюдаются проблемы в работе системы. "Мы знаем о ситуации и уже исправляем ее", - сказали там.Последний раз сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф" наблюдался 1 июня: тогда у банка были проблемы с переводами.

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технологии, тинькофф. кредитные системы, россия, экономика