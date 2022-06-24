https://ria.ru/20220624/sboy-1797898296.html
В работе приложения "Тинькоффа" произошел сбой
В работе приложения "Тинькоффа" произошел сбой - РИА Новости, 24.06.2022
В работе приложения "Тинькоффа" произошел сбой
Клиенты "Тинькофф" в настоящее время могут столкнуться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:16
2022-06-24T16:16
2022-06-24T16:16
технологии
тинькофф. кредитные системы
россия
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Клиенты "Тинькофф" в настоящее время могут столкнуться со сложностями в работе мобильного приложения, предупредили в кредитной организации.В поддержке банка после длительного ожидания подтвердили, что наблюдаются проблемы в работе системы. "Мы знаем о ситуации и уже исправляем ее", - сказали там.Последний раз сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф" наблюдался 1 июня: тогда у банка были проблемы с переводами.
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технологии, тинькофф. кредитные системы, россия, экономика
В работе приложения "Тинькоффа" произошел сбой
В работе мобильного приложения банка "Тинькофф" произошел сбой