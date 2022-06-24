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Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов
Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 24.06.2022
Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов
Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:47
2022-06-24T21:47
2022-06-24T21:47
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
донбасс
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 3541,68 гектара территории (в том числе за сутки – 22,89 гектара), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу."Обнаружено и обезврежено 32 465 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1307", - добавил генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, донбасс, национальный центр управления обороной рф
Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов
Минобороны: российские саперы за сутки обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов