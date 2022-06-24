https://ria.ru/20220624/sapery-1798010789.html

Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов

Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 24.06.2022

Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов

Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:47

2022-06-24T21:47

2022-06-24T21:47

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

донбасс

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 3541,68 гектара территории (в том числе за сутки – 22,89 гектара), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу."Обнаружено и обезврежено 32 465 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1307", - добавил генерал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, донбасс, национальный центр управления обороной рф