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Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов
Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 24.06.2022
Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов
Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:47
2022-06-24T21:47
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
донбасс
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 3541,68 гектара территории (в том числе за сутки – 22,89 гектара), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу."Обнаружено и обезврежено 32 465 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1307", - добавил генерал.
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украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, донбасс, национальный центр управления обороной рф
21:47 24.06.2022
 
Российские саперы обезвредили еще 1,3 тысячи взрывоопасных предметов

Минобороны: российские саперы за сутки обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы работают над разминированием территории в Херсонской области
Российские саперы работают над разминированием территории в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Российские саперы работают над разминированием территории в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 1,3 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Всего проверено 3541,68 гектара территории (в том числе за сутки – 22,89 гектара), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километра дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.
"Обнаружено и обезврежено 32 465 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 1307", - добавил генерал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:01Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевДонбассНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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