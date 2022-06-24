https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797746970.html

Молдавия поддержит новые санкции ЕС против России

Молдавия поддержит новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 24.06.2022

Молдавия поддержит новые санкции ЕС против России

Статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Молдавию поддержать новые санкции против России, заявил спикер парламента Игорь Гросу. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:58

2022-06-24T09:58

2022-06-24T11:00

в мире

молдавия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Молдавию поддержать новые санкции против России, заявил спикер парламента Игорь Гросу.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель."Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся (к санкциям против РФ – ред.), они предназначены для того, чтобы остановить военные действия, прекратить убийство людей и сесть за стол переговоров. Мы хотим всеми дипломатическими методами достичь этого", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1.Он заявил, что Молдавия хочет иметь хорошие отношения с Россией, хочет торговать с ней, но только на условиях взаимного уважения.Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии