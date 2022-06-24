09:58 24.06.2022 (обновлено: 11:00 24.06.2022)
Молдавия поддержит новые санкции ЕС против России
Спикер парламента Молдавии Гросу сообщил, что Кишинев поддержит санкции ЕС против России
© Sputnik / Родион Прока
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Молдавию поддержать новые санкции против России, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся (к санкциям против РФ – ред.), они предназначены для того, чтобы остановить военные действия, прекратить убийство людей и сесть за стол переговоров. Мы хотим всеми дипломатическими методами достичь этого", - заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1.
Он заявил, что Молдавия хочет иметь хорошие отношения с Россией, хочет торговать с ней, но только на условиях взаимного уважения.
Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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