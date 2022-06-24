https://ria.ru/20220624/samolety-1797868091.html

Минтранс отверг опасения ICAO из-за двойной регистрации самолетов

Минтранс отверг опасения ICAO из-за двойной регистрации самолетов - РИА Новости, 24.06.2022

Минтранс отверг опасения ICAO из-за двойной регистрации самолетов

Минтранс РФ не подтверждает опасения международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов в России, есть все возможности для обслуживания РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:06

2022-06-24T15:06

2022-06-24T15:06

безопасность

министерство транспорта рф (минтранс россии)

международная организация гражданской авиации

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Минтранс РФ не подтверждает опасения международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов в России, есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности, говорится в заявлении ведомства.Как написало издание РБК в четверг со ссылкой на закрытый бюллетень организации, ICAO утверждает, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Речь шла о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом."Минтранс России не подтверждает опасения ICAO о безопасности полетов в РФ, связанные с так называемой "двойной" регистрацией воздушных судов. Обеспечение безопасности полетов является высшим приоритетом российских авиационных властей", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что на сегодняшний день в РФ есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности. Данную работу могут проводить 11 организаций, располагающих достаточным количеством ресурсов и квалифицированного персонала, способных заниматься ремонтом разной сложности. У компаний имеются необходимые технологии, ангары, стенды и оборудование. Техническое обслуживание самолетов продолжает осуществляться теми же специалистами и инструментами, что и ранее."Таким образом, российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности. Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне", - добавляет министерство.

https://ria.ru/20220601/lizing-1792253181.html

https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786638153.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, министерство транспорта рф (минтранс россии), международная организация гражданской авиации, россия