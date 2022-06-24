https://ria.ru/20220624/radiozavod-1797903406.html

Бречалов: ижевский радиозавод хочет конкурировать с Huawei и Ericsson

Бречалов: ижевский радиозавод хочет конкурировать с Huawei и Ericsson - РИА Новости, 24.06.2022

Бречалов: ижевский радиозавод хочет конкурировать с Huawei и Ericsson

Ижевский радиозавод начал выпускать системы, обеспечивающие мобильной связью и интернетом, и планирует выйти на импортонезависимость в сфере телекоммуникаций,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:28

2022-06-24T16:28

2022-06-24T16:28

удмуртская республика

технологии

игорь комаров

дмитрий чернышенко

россия

каракулинский район

huawei technologies

ericsson

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УФА, 24 июн – РИА Новости. Ижевский радиозавод начал выпускать системы, обеспечивающие мобильной связью и интернетом, и планирует выйти на импортонезависимость в сфере телекоммуникаций, чтобы конкурировать с Huawei и Ericsson, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.В пятницу в Удмуртии с рабочим визитом находятся вице-премьер, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко и полпред в ПФО Игорь Комаров. Он посетили Ижевский радиозавод, где производят оборудование для сотовой связи.Бречалов на своей странице в "ВКонтакте" написал, что инженеры Ижевского радиозавода познакомили вице-премьера Чернышенко и полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова со своими разработками в области телекоммуникаций."Задача системы oDAS RADIUS - обеспечить мобильной связью и интернетом железные, автомобильные дороги и удаленные населенные пункты. Она увеличивает зону покрытия базовой станции, поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G. Наша система проще и дешевле в эксплуатации, чем зарубежное оборудование", - сообщил Бречалов.По его словам, жители четырех деревень Кезского, Дебёсского и Каракулинского районов уже пользуются интернетом благодаря разработке радиозавода."С Дмитрием Николаевичем и заводчанами обсудили дальнейшие шаги, необходимые для того, чтобы выйти на импортонезависимость в сфере телекоммуникаций и конкурировать с Huawei и Ericsson", - рассказал Бречалов в соцсети.

https://ria.ru/20220624/udmurtiya-1797894357.html

https://ria.ru/20220620/udmurtiya-1796822142.html

россия

каракулинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, игорь комаров, дмитрий чернышенко, россия, каракулинский район, huawei technologies, ericsson, александр бречалов