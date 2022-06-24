https://ria.ru/20220624/puteshestviya-1797800178.html
Россияне стали реже путешествовать по стране на самолете
Россияне стали реже путешествовать по стране на самолете - РИА Новости, 24.06.2022
Россияне стали реже путешествовать по стране на самолете
Число передвижений на самолете по России в июне сократилось на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:19
2022-06-24T18:19
2022-06-24T18:19
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число передвижений на самолете по России в июне сократилось на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс.Путешествия"."Во многом это связано с приостановкой работы южных аэропортов. В итоге пассажиропоток перераспределился в сторону железнодорожного и автобусного транспорта", — сообщили в пресс-службе, отметив, что количество перелетов за рубеж, напротив, выросло в три раза благодаря отмене ограничений, связанных с пандемией.По словам экспертов, для заграничных поездок туристы чаще всего выбирают Турцию, Армению, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, ОАЭ, Израиль, Таиланд и Египет.Что касается продолжительности отдыха, путешествия по России в среднем длятся 11 дней, в другие страны — 17, уточняют в сервисе. Стоимость перелета туда и обратно по РФ и в страны ближнего зарубежья почти не изменилась — 11 тысяч и 24,5 тысячи рублей соответственно, следует из результатов исследования. А вот цена билетов в страны дальнего зарубежья выросла в 1,5 раза — с 28,8 до 43,8 тысячи рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), путешествия, туризм, туристы, пассажиры, авиабилеты, аэропорт
Россияне стали реже путешествовать по стране на самолете
"Яндекс.Путешествия": россияне в июне стали реже летать по стране на самолете
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число передвижений на самолете по России в июне сократилось на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс.Путешествия".
"Во многом это связано с приостановкой работы южных аэропортов. В итоге пассажиропоток перераспределился в сторону железнодорожного и автобусного транспорта", — сообщили в пресс-службе, отметив, что количество перелетов за рубеж, напротив, выросло в три раза благодаря отмене ограничений, связанных с пандемией.
По словам экспертов, для заграничных поездок туристы чаще всего выбирают Турцию, Армению, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, ОАЭ, Израиль, Таиланд и Египет.
Что касается продолжительности отдыха, путешествия по России в среднем длятся 11 дней, в другие страны — 17, уточняют в сервисе.
Стоимость перелета туда и обратно по РФ и в страны ближнего зарубежья почти не изменилась — 11 тысяч и 24,5 тысячи рублей соответственно, следует из результатов исследования. А вот цена билетов в страны дальнего зарубежья выросла в 1,5 раза — с 28,8 до 43,8 тысячи рублей.