https://ria.ru/20220624/pulkovo-1797232631.html

Аэропорт "Пулково"

Аэропорт "Пулково" - РИА Новости, 24.06.2022

Аэропорт "Пулково"

Аэропорт "Пулково" – один из крупнейших авиатранспортных узлов России, расположен в Санкт-Петербурге (Ленинград в 1924-1991 годах). РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T01:11

2022-06-24T01:11

2022-06-24T01:11

справки

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

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Аэропорт "Пулково" – один из крупнейших авиатранспортных узлов России, расположен в Санкт-Петербурге (Ленинград в 1924-1991 годах). Днем рождения аэропорта считается 24 июня 1932 года, когда был сдан в эксплуатацию первый объект комплекса – аэродром. В этот день на посадочной площадке аэропорта приземлились первые два самолета с пассажирами и почтой из Москвы. От названия железнодорожной платформы, находившейся неподалеку, аэропорт получил название "Шоссейная".Авиалинии связали Ленинград с Москвой, населенными пунктами Ленинградской области, Крайнего Севера и северо-западом страны. В 1936 году было заложено здание аэровокзала, обновлен парк авиаотряда. В 1941 году стала регулярной пассажирской линия Москва-Ленинград, до этого она была почтово-пассажирской. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) район аэродрома стал передним краем обороны Ленинграда, авиаотряд был перебазирован на аэродромы Комендантский и Смольное. После восстановительных работ аэродром вновь вступил в строй в 1948 году.В 1951 году было открыто новое здание аэровокзала по проекту архитектора Александра Гегелло. В эксплуатацию поступили самолеты Ан-2, Ил-12, Ил-14. С середины 1950-х годов начался переход на эксплуатацию реактивной техники – турбовинтового Ил-18 и реактивного Ту-104. Потребовалась подготовка летного и технического состава, перестройка всех систем и звеньев управления. В 1965 году на авиалинии вышли скоростные пассажирские самолеты большой вместимости. Города Мурманск, Архангельск, Петрозаводск стали обслуживать Ан-24 и Як-40. Из аэропорта было открыто сообщение с Петропавловском-Камчатским и Владивостоком. 25 апреля 1973 года ленинградский аэропорт получил новое название – "Пулково". Его впервые услышали пассажиры ночного рейса с 24 на 25 апреля. Для удовлетворения возраставшего потока грузопассажирских перевозок был построен новый комплекс зданий аэропорта, созданный по проекту архитектора Александра Жука, и аэродромных сооружений, который был сдан в эксплуатацию в мае 1973 года под общим названием "Пулково". Впоследствии он стал называться "Пулково-1". В основу нового аэровокзала была положена концепция единого центрального пространства операционного зала, основой которого служат пять железобетонных грибовидных опор, завершающихся световыми фонарями. Они стали главной архитектурной темой всего сооружения, формируя интерьер главного зала, объемное пространство и характерный силуэт всего строения. В 1980 году здание первого аэровокзала было открыто после ремонта – как второй терминал аэропорта ("Пулково-2"). Он стал обслуживать международные направления. Спустя три года у аэропорта появилась еще одна взлетно-посадочная полоса. Позже была проведена реконструкция "Пулково-2" – справа и слева к старому зданию аэровокзала пристроили два современных просторных павильона. Обновленный аэровокзальный комплекс открыли в апреле 1986 года, что позволило авиаторам обслуживать в два раза больше пассажиров международных рейсов.В 1992 году Ленинградский объединенный авиаотряд был переименован в авиационное предприятие "Пулково", а в 2005 году оно разделилось на авиакомпанию и аэропорт – самостоятельное предприятие "Аэропорт "Пулково", занимающееся аэропортовой деятельностью.В середине 2000-х годов было принято решение о масштабной реконструкции аэропорта "Пулково", которая предусматривала строительство нового пассажирского терминала. Имевшиеся два терминала располагались далеко друг от друга, что вызывало неудобство для пассажиров. В 2007 году конкурс на разработку концепции здания нового пассажирского терминала аэропорта выиграло Британское архитектурное бюро Grimshaw. На основании указа президента от 25 сентября 2007 года аэропорт перешел из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга. В апреле 2008 года правительство Санкт-Петербурга объявило международный конкурс по выбору инвестора для реконструкции и эксплуатации объектов аэропорта на основе государственно-частного партнерства. Победителем конкурса в июне 2009 года стал консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы" в составе ВТБ Капитал, Fraport AG ("Фрапорт АГ" – владелец и оператор франкфуртского аэропорта) и Copelouzos (греческая инвестиционно-финансовая группа). 29 апреля 2010 года была подписана окончательная редакция Соглашения о государственно-частном партнерстве между правительством Санкт-Петербурга, ОАО "Аэропорт "Пулково" и ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ООО "ВВСС"). С этого дня и до 2039 года ООО "ВВСС" стало оператором аэропорта "Пулково". С 2016 года состав акционеров ВВСС начал меняться. Ныне в него входят компании "ВТБ Капитал", "Фрапорт АГ", Суверенный фонд Катара, а также консорциум международных инвесторов. Новый терминал в аэропорту "Пулково", строительство которого длилось три года, был открыт для пассажиров в тестовом режиме в декабре 2013 года. Он объединил в себя старое здание "Пулково-1" и новые залы. В 2014 году здание аэровокзального комплекса "Пулково-1" закрыли на реконструкцию, которая продолжалась до 2015 года. В результате нее "Пулково-1" стало частью централизованного пассажирского терминала. Здание соединено с главным терминалом переходной галереей и предназначено для обслуживания пассажиров внутренних рейсов. Старый терминал "Пулково-2" прекратил операционную деятельность в 2014 году и был законсервирован. Его временно использовали для приема чартерных рейсов с фанатами во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и чемпионата Европы по футболу 2020 (в 2021 году). Кроме этого, терминал задействован на время проведения Петербургского международного экономического форума. В 2018 году воздушной гавани Санкт-Петербурга присвоили имя писателя Федора Достоевского. "Пулково" – четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт в России после московского авиаузла. Аэродром относится к классу А, зарегистрирован в государственном реестре гражданских аэродромов Российской Федерации, имеет Свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации № 60, подтверждающее пригодность аэродрома для международных полетов.Аэродром соответствует сертификационным требованиям и нормам годности к эксплуатации гражданских аэродромов. Он имеет две параллельные независимые взлетно-посадочные полосы c искусственным покрытием, систему магистральных, соединительных и вспомогательных рулежных дорожек. В аэропорту "Пулково" операции взлета и посадки могут осуществляться независимо от метеоусловий. Общая площадь аэропорта "Пулково" составляет 1350 гектаров. В нем имеется 88 стоек регистрации, 110 кабин паспортного контроля, семь багажных лент, 24 эскалатора, 110 стоянок для воздушных судов.Аэропорт "Пулково" был признан Международным советом аэропортов (ACI) лучшим аэропортом в Европе по качеству обслуживания в 2016 и 2019 годах.Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2021 году составил 18,1 миллиона человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пулково (аэропорт), санкт-петербург