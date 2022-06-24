https://ria.ru/20220624/psb-1797759304.html

ПСБ: банкам и институтам развития необходимо координировать работу

ПСБ: банкам и институтам развития необходимо координировать работу - РИА Новости, 24.06.2022

ПСБ: банкам и институтам развития необходимо координировать работу

Банкам важно координировать работу с институтами развития при реализации проектов в импортозамещении, заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:35

2022-06-24T10:35

2022-06-24T10:35

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Банкам важно координировать работу с институтами развития при реализации проектов в импортозамещении, заявил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов, выступая на заседании думского комитета по финансовому рынку на тему "Участие финансовых институтов в реализации национальных целей развития в регионах в условиях санкционного давления"."Проекты в импортозамещении являются достаточно сложными, капиталоемкими. Банкам важно скоординировать работу с институтами развития при их реализации", - сказал Дроздов.При этом он отметил, что ПСБ уже активно работает с ВЭБ, Фондом развития промышленности, с Агентством по технологическому развитию, различными фондами финансирования НИОКР и другими структурами. "Также ПСБ активно взаимодействует со всеми существующими промышленными кластерами, и мы видим, что они крайне эффективно решают задачи по передаче технологий, формированию новых цепочек поставок и обеспечению спроса. Это важные институты, которые нам необходимо поддерживать", — сказал представитель банка.Кроме того, по словам Дроздова, для эффективной реализации проектов по импортозамещению необходимы механизмы, обеспечивающие устойчивый спрос на промышленную продукцию. Среди таких механизмов – совершенствование госзакупок, внедрение офсетных и offtake-контрактов, которые существенно увеличат привлекательность проектов для инвесторов за счет обеспечения гарантированного сбыта.Среди вызовов, стоящих перед кредитными учреждениями, Дроздов назвал восстановление международных расчетов между банками и переход на расчеты в национальных валютах в дружественных странах. "Для реализации процесса перехода на расчеты в национальных валютах у нас есть много возможностей, в частности, мы используем Систему передачи финансовых сообщений Банка России. Однако для скорейшего внедрения нацвалюты необходимо усилить взаимодействие на уровне межправительственных структур и международных финансовых институтов. Решение этого вопроса будет способствовать достижению целей национального развития", - отметил зампред ПСБ.

https://ria.ru/20220617/psb-1796084835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), банки, россия