21:38 24.06.2022 (обновлено: 23:20 24.06.2022)
Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы
Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации на кладбище погибших от чумы в Одессе
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев готовит провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная), где размещены орудия и РСЗО, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы", — сказал он.
"Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран "цивилизованного" Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", — подчеркнул Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.