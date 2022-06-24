https://ria.ru/20220624/provokatsiya-1798010262.html

Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы

Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы - РИА Новости, 24.06.2022

Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы

Киев готовит провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная), где размещены орудия и РСЗО, заявил... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:38

2022-06-24T21:38

2022-06-24T23:20

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

россия

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

киев

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев готовит провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная), где размещены орудия и РСЗО, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Начальник Центра управления обороной отметил, что если российские войска нанесут удар по скоплению украинской техники на этом участке, Киев намерен распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы."Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран "цивилизованного" Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", — подчеркнул Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220623/odessa-1797701945.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, россия, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, киев, владимир путин