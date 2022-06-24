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Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/provokatsiya-1798010262.html
Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы
Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы - РИА Новости, 24.06.2022
Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы
Киев готовит провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная), где размещены орудия и РСЗО, заявил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:38
2022-06-24T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
киев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев готовит провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная), где размещены орудия и РСЗО, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Начальник Центра управления обороной отметил, что если российские войска нанесут удар по скоплению украинской техники на этом участке, Киев намерен распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы."Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран "цивилизованного" Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", — подчеркнул Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220623/odessa-1797701945.html
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в мире, одесса, россия, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, киев, владимир путин
21:38 24.06.2022 (обновлено: 23:20 24.06.2022)
 
Киев готовит провокацию в Одессе в районе кладбища погибших от чумы

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации на кладбище погибших от чумы в Одессе

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев готовит провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе (район Привоза, холм Чумка, улица Водопроводная), где размещены орудия и РСЗО, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно установлено, что специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы", — сказал он.

Начальник Центра управления обороной отметил, что если российские войска нанесут удар по скоплению украинской техники на этом участке, Киев намерен распространить в СМИ информацию о разрушении погребений и возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Москвы.
"Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран "цивилизованного" Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", — подчеркнул Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Телеканал CNN - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 21:36Специальная военная операция на Украине
CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФКиевВладимир Путин
 
 
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