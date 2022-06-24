https://ria.ru/20220624/promsvyazbank-1797773438.html

Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе

Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе - РИА Новости, 24.06.2022

Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе

Военно-гражданская администрация Херсонской области просит Промсвязьбанк (ПСБ) открыть отделения в регионе для восстановления экономической деятельности. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:13

2022-06-24T11:13

2022-06-24T11:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

экономика

промсвязьбанк

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Херсонской области просит Промсвязьбанк (ПСБ) открыть отделения в регионе для восстановления экономической деятельности.Обслуживание юридических лиц в области уже осуществляется одним из российских банков, сообщили в администрации. Десятки предприятий Херсонской области встали на учёт в местной налоговой службе и открыли счета в банке для юридических лиц."Военно-гражданская администрация Херсонской области в интересах восстановления экономической жизни региона призывает руководство российских банков к открытию подразделений на территории области. Мы видим опыт российского ПСБ в ДНР и ЛНР и обращаемся к руководству банка с просьбой открыть отделения в Херсонской области", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794738099.html

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , экономика, промсвязьбанк, россия, украина, ситуация в днр и лнр