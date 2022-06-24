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Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе
Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе - РИА Новости, 24.06.2022
Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе
Военно-гражданская администрация Херсонской области просит Промсвязьбанк (ПСБ) открыть отделения в регионе для восстановления экономической деятельности. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:13
2022-06-24T11:13
2022-06-24T11:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
экономика
промсвязьбанк
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Херсонской области просит Промсвязьбанк (ПСБ) открыть отделения в регионе для восстановления экономической деятельности.Обслуживание юридических лиц в области уже осуществляется одним из российских банков, сообщили в администрации. Десятки предприятий Херсонской области встали на учёт в местной налоговой службе и открыли счета в банке для юридических лиц."Военно-гражданская администрация Херсонской области в интересах восстановления экономической жизни региона призывает руководство российских банков к открытию подразделений на территории области. Мы видим опыт российского ПСБ в ДНР и ЛНР и обращаемся к руководству банка с просьбой открыть отделения в Херсонской области", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794738099.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , экономика, промсвязьбанк, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе
Херсонская ВГА попросила Промсвязьбанк открыть отделения в регионе