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Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе
Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе - РИА Новости, 24.06.2022
Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе
Военно-гражданская администрация Херсонской области просит Промсвязьбанк (ПСБ) открыть отделения в регионе для восстановления экономической деятельности. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:13
2022-06-24T11:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
экономика
промсвязьбанк
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Херсонской области просит Промсвязьбанк (ПСБ) открыть отделения в регионе для восстановления экономической деятельности.Обслуживание юридических лиц в области уже осуществляется одним из российских банков, сообщили в администрации. Десятки предприятий Херсонской области встали на учёт в местной налоговой службе и открыли счета в банке для юридических лиц."Военно-гражданская администрация Херсонской области в интересах восстановления экономической жизни региона призывает руководство российских банков к открытию подразделений на территории области. Мы видим опыт российского ПСБ в ДНР и ЛНР и обращаемся к руководству банка с просьбой открыть отделения в Херсонской области", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794738099.html
херсонская область
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херсонская область , экономика, промсвязьбанк, россия, украина, ситуация в днр и лнр
11:13 24.06.2022
 
Херсонские власти попросили Промсвязьбанк открыть отделения в регионе

Херсонская ВГА попросила Промсвязьбанк открыть отделения в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Военно-гражданская администрация Херсонской области просит Промсвязьбанк (ПСБ) открыть отделения в регионе для восстановления экономической деятельности.
Обслуживание юридических лиц в области уже осуществляется одним из российских банков, сообщили в администрации. Десятки предприятий Херсонской области встали на учёт в местной налоговой службе и открыли счета в банке для юридических лиц.
"Военно-гражданская администрация Херсонской области в интересах восстановления экономической жизни региона призывает руководство российских банков к открытию подразделений на территории области. Мы видим опыт российского ПСБ в ДНР и ЛНР и обращаемся к руководству банка с просьбой открыть отделения в Херсонской области", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Клиенты в банке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 11:03
Жителям Херсонской области спишут долги перед украинскими банками
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЭкономикаПромсвязьбанкРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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