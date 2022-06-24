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Прокуратура изучит видео, где воспитательница детсада бьет девочку - РИА Новости, 24.06.2022
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Прокуратура изучит видео, где воспитательница детсада бьет девочку
Прокуратура изучит видео, где воспитательница детсада бьет девочку - РИА Новости, 24.06.2022
Прокуратура изучит видео, где воспитательница детсада бьет девочку
Подмосковные прокуроры организовали проверку после появления в СМИ видео, на котором воспитательница детсада применяет силу к четырехлетней девочке, сообщается... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:51
2022-06-24T15:51
московская область (подмосковье)
происшествия
лобня
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подмосковные прокуроры организовали проверку после появления в СМИ видео, на котором воспитательница детсада применяет силу к четырехлетней девочке, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По данным СМИ, в детском саду в Лобне во время прогулки девочка сорвала цветок, за что воспитательница ударила ее по лицу. Как подчеркивалось, местные жители говорят, что эта воспитательница не первый раз поднимает руку на воспитанников."Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи, на которой изображено, как воспитатель МБДОУ детский сад 14 "Радуга" города Лобни применяет физическую силу в отношении четырехлетней воспитанницы", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
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московская область (подмосковье), происшествия, лобня, россия
15:51 24.06.2022
 
Прокуратура изучит видео, где воспитательница детсада бьет девочку

Подмосковные прокуроры проверят видео, на котором воспитательница бьет девочку

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подмосковные прокуроры организовали проверку после появления в СМИ видео, на котором воспитательница детсада применяет силу к четырехлетней девочке, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
По данным СМИ, в детском саду в Лобне во время прогулки девочка сорвала цветок, за что воспитательница ударила ее по лицу. Как подчеркивалось, местные жители говорят, что эта воспитательница не первый раз поднимает руку на воспитанников.
"Прокуратурой Московской области организована проверка по размещенной в СМИ видеозаписи, на которой изображено, как воспитатель МБДОУ детский сад 14 "Радуга" города Лобни применяет физическую силу в отношении четырехлетней воспитанницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
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