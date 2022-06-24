https://ria.ru/20220624/priamure-1797727365.html

В Приамурье выдано свыше 8,6 тысячи дальневосточных гектаров

В Приамурье выдано свыше 8,6 тысячи дальневосточных гектаров - РИА Новости, 24.06.2022

В Приамурье выдано свыше 8,6 тысячи дальневосточных гектаров

Свыше 8,6 тысячи дальневосточных гектаров выдано в Амурской области, одно из перспективных направлений их освоения - туристические проекты, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T06:41

2022-06-24T06:41

2022-06-24T10:39

экономика

дальневосточный гектар

дальний восток

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн - РИА Новости. Свыше 8,6 тысячи дальневосточных гектаров выдано в Амурской области, одно из перспективных направлений их освоения - туристические проекты, сообщает региональное правительство.Глава региона Василий Орлов отметил, что одно из перспективных направлений на гектарах - туристические проекты."В условиях сначала пандемии, затем санкций внутренний туризм быстро развивается, особенно интересны промышленное, агро- и экологическое направление. При этом на протяжении последних нескольких лет регион работает над созданием инфраструктуры, связанной с туризмом, - это прежде всего дороги, строительство новых гостиниц", - приводят власти слова Орлова.На участках местные жители реализуют десятки самых различных бизнес-проектов. Так, четыре года назад на берегу Нижне-Бурейского водохранилища открылась экологическая турбаза "Шамбала Пинежье". На 10 дальневосточных гектарах владелец базы Владимир Пинегин создал экстрим-парк с высотными площадками, куда добраться можно только при помощи альпинистского снаряжения, подвесными мостами, экологической тропой и приключенческим маршрутом. Сюда едут туристы со всего Дальнего Востока. По словам владельца участков Владимира Пинегина, за четыре года работы раскрыт еще не весь потенциал турбазы."У нас на территории есть минеральный источник. Пока его возможности мы используем не в полную силу. А ведь потенциал большой. Например, здесь можно обустроить специальные купальни для отдыхающих. Вода в этом месте лечебная и богата различными солями и минералами", - рассказывает Пинегин.В Свободненском районе на 4 гектарах появилась клубничная ферма. В теплицах выращивают 30 различных сортов клубники европейской селекции. Только в этом сезоне владелец участков планирует собрать до 5 тонн продукции. Фермер Роман Коваленко также планирует развивать здесь агротуризм.Производство березового древесного угля на Дальневосточном гектаре развивается в Магдагачинском районе. Предприятие производит до 70 тонн продукции, она в том числе идет на экспорт в Китай."У нас есть примеры, когда собственники гектаров уже построили на земле дома, таких на сегодня 31. Всего под ИЖС нам поступило 249 заявок. Многие используют свои наделы для развития фермерского хозяйства, огородничества", - отмечает начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения минимущества области Оксана Белунькина.По итогам прошедшего года Амурская область оказалась в числе регионов-лидеров по реализации программы "Дальневосточный гектар".

https://ria.ru/20220624/stroitelstvo-1797723145.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, дальневосточный гектар, дальний восток