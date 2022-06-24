https://ria.ru/20220624/pogoda-1797867127.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выпускной вечер
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выпускной вечер - РИА Новости, 24.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выпускной вечер
Выпускников московских школ завтра, 25 июня, ждет благоприятная погода, температура днем будет около 30 градусов, вечер и ночь будут теплыми, заявил научный... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:04
2022-06-24T15:04
2022-06-24T15:04
общество
москва
погода
россия
школа
дети
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Выпускников московских школ завтра, 25 июня, ждет благоприятная погода, температура днем будет около 30 градусов, вечер и ночь будут теплыми, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Сегодня и особенно завтра в Москве жаркая погода… Завтра температурный фон будет около 30 и даже превысит 30-ти градусную отметку. Никаких осадков не ожидается, вечер и даже ночь будут теплыми, минимальные значения - около 17 градусов, а в центре Москвы – 18-20", - сказал Вильфанд на онлайн-брифинге.По его словам, выпускников ждет лунная, звездная и теплая ночь."Погода хорошо подготовилась к выпускному вечеру в Москве", - добавил Вильфанд.
https://ria.ru/20220619/pogoda-1796556663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, россия, школа, дети, роман вильфанд, гидрометцентр
Синоптик рассказал о погоде в Москве в выпускной вечер
Вильфанд: московских школьников ждет благоприятная погода в выпускной вечер