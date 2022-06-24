https://ria.ru/20220624/poezda-1797880317.html
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде - РИА Новости, 24.06.2022
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде
Сервис для планирования путешествий выяснил, куда россияне чаще всего отправляются на поезде в июне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:06
2022-06-24T16:06
2022-06-24T16:06
туризм
туризм
новости - туризм
россия
сочи
москва
краснодар
ростов-на-дону
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда россияне чаще всего отправляются на поезде в июне, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы данные бронирований с выездом в период с 1 по 30 июня 2022 года. Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.Россияне чаще всего приобретают билеты на поезд в столицу ― доля направления составляет 23,4 процента от общего количества оформленных заказов, а средняя цена билета ― 3 400 рублей.На втором месте Санкт-Петербург, куда оформляют заказы в десяти процентах случаев (стоимость билета — порядка 3 900 рублей). Замыкает тройку популярных городов Сочи (доля — пять процентов, цена проедного документа — 2 700 рублей). Кроме того, путешественники активно бронируют поездки до Краснодара и Ростова-на-Дону.Спросом пользуются и такие направления, как Нижний Новгород, Анапа и Екатеринбург. Замыкают первую десятку Тюмень и Казань.Средняя стоимость железнодорожной поездки по России в июне составляет 3 100 рублей против 2 900 рублей в мае.
https://ria.ru/20220606/sankt-peterburg-1793460721.html
россия
сочи
москва
краснодар
ростов-на-дону
нижний новгород
анапа
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, сочи, москва, краснодар, ростов-на-дону, нижний новгород, анапа, санкт-петербург, екатеринбург, тюмень, казань, куда поехать, поезда, отдых на море
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде
Москва, Петербург и Сочи стали самыми популярными железнодорожными направлениями июня
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда россияне чаще всего отправляются на поезде в июне, сообщает OneTwoTrip.
Для этого были проанализированы данные бронирований с выездом в период с 1 по 30 июня 2022 года. Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Россияне чаще всего приобретают билеты на поезд в столицу ― доля направления составляет 23,4 процента от общего количества оформленных заказов, а средняя цена билета ― 3 400 рублей.
На втором месте Санкт-Петербург, куда оформляют заказы в десяти процентах случаев (стоимость билета — порядка 3 900 рублей). Замыкает тройку популярных городов Сочи (доля — пять процентов, цена проедного документа — 2 700 рублей). Кроме того, путешественники активно бронируют поездки до Краснодара и Ростова-на-Дону.
Спросом пользуются и такие направления, как Нижний Новгород, Анапа и Екатеринбург. Замыкают первую десятку Тюмень и Казань.
Средняя стоимость железнодорожной поездки по России в июне составляет 3 100 рублей против 2 900 рублей в мае.