https://ria.ru/20220624/poezda-1797880317.html

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде - РИА Новости, 24.06.2022

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде

Сервис для планирования путешествий выяснил, куда россияне чаще всего отправляются на поезде в июне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:06

2022-06-24T16:06

2022-06-24T16:06

туризм

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда россияне чаще всего отправляются на поезде в июне, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы данные бронирований с выездом в период с 1 по 30 июня 2022 года. Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.Россияне чаще всего приобретают билеты на поезд в столицу ― доля направления составляет 23,4 процента от общего количества оформленных заказов, а средняя цена билета ― 3 400 рублей.На втором месте Санкт-Петербург, куда оформляют заказы в десяти процентах случаев (стоимость билета — порядка 3 900 рублей). Замыкает тройку популярных городов Сочи (доля — пять процентов, цена проедного документа — 2 700 рублей). Кроме того, путешественники активно бронируют поездки до Краснодара и Ростова-на-Дону.Спросом пользуются и такие направления, как Нижний Новгород, Анапа и Екатеринбург. Замыкают первую десятку Тюмень и Казань.Средняя стоимость железнодорожной поездки по России в июне составляет 3 100 рублей против 2 900 рублей в мае.

https://ria.ru/20220606/sankt-peterburg-1793460721.html

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анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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