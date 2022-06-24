https://ria.ru/20220624/peregovory-1797960320.html

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.06.2022

Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в субботу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут, как обычно, "серьезные по... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:18

2022-06-24T18:18

2022-06-24T19:13

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в субботу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут, как обычно, "серьезные по серьезной проблематике"."Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить", - сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Sputnik.Двадцать пятого июня также в Санкт-Петербурге состоится встреча Путина с Лукашенко, сообщали ранее в Кремле. Планируется, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.

https://ria.ru/20220523/vstrecha-1790158736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, александр беглов, санкт-петербург, владимир путин