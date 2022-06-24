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Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.06.2022
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Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным - РИА Новости, 24.06.2022
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в субботу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут, как обычно, "серьезные по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:18
2022-06-24T19:13
политика
россия
белоруссия
александр лукашенко
александр беглов
санкт-петербург
владимир путин
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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в субботу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут, как обычно, "серьезные по серьезной проблематике"."Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить", - сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Sputnik.Двадцать пятого июня также в Санкт-Петербурге состоится встреча Путина с Лукашенко, сообщали ранее в Кремле. Планируется, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.
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политика, россия, белоруссия, александр лукашенко, александр беглов, санкт-петербург, владимир путин
18:18 24.06.2022 (обновлено: 19:13 24.06.2022)
 
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным

Лукашенко рассказал, что проведет 25 июня переговоры с Путиным по серьезной проблематике

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в субботу переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным будут, как обычно, "серьезные по серьезной проблематике".
"Завтра мы с Владимиром Владимировичем, как обычно, проведем серьезные переговоры по серьезной проблематике. Но это будет завтра. И наша сегодняшняя с вами встреча абсолютно не ритуальная. У нас есть что обсудить", - сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Sputnik.
Двадцать пятого июня также в Санкт-Петербурге состоится встреча Путина с Лукашенко, сообщали ранее в Кремле. Планируется, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:56
Путин и Лукашенко встретились в Сочи
 
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