https://ria.ru/20220624/peregovory-1797804954.html

Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня

Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня - РИА Новости, 24.06.2022

Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден проведут двухсторонние переговоры 26 июня в Эльмау, на полях саммита G7, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:38

2022-06-24T12:38

2022-06-24T12:56

в мире

g7

германия

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анналена бербок

мадрид

нато

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден проведут двухсторонние переговоры 26 июня в Эльмау, на полях саммита G7, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.Бюхнер добавил, что Шольц примет участие в саммите НАТО 28-30 июня, который состоится в Мадриде. Его будут сопровождать министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.

https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html

германия

сша

мадрид

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в мире, g7, германия, сша, анналена бербок, мадрид, нато, кристина ламбрехт