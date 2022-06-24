12:38 24.06.2022 (обновлено: 12:56 24.06.2022)
Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня
Шольц и Байден 26 июня в Эльмау обсудят двусторонние отношения и повестку саммита G7
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден проведут двухсторонние переговоры 26 июня в Эльмау, на полях саммита G7, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
"Канцлер Шольц в воскресенье 26 июня в Эльмау примет участие в двухсторонних переговорах с президентом Байденом. В центре переговоров, конечно, двухсторонние отношения и весь спектр тем из повестки саммита G7 и последующего саммита НАТО", - сказал он.
Бюхнер добавил, что Шольц примет участие в саммите НАТО 28-30 июня, который состоится в Мадриде. Его будут сопровождать министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.
Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
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