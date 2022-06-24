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Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня - РИА Новости, 24.06.2022
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Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня
Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня - РИА Новости, 24.06.2022
Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден проведут двухсторонние переговоры 26 июня в Эльмау, на полях саммита G7, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:38
2022-06-24T12:56
в мире
g7
германия
сша
анналена бербок
мадрид
нато
кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден проведут двухсторонние переговоры 26 июня в Эльмау, на полях саммита G7, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.Бюхнер добавил, что Шольц примет участие в саммите НАТО 28-30 июня, который состоится в Мадриде. Его будут сопровождать министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20220618/putin-1796356871.html
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в мире, g7, германия, сша, анналена бербок, мадрид, нато, кристина ламбрехт
12:38 24.06.2022 (обновлено: 12:56 24.06.2022)
 
Байден и Шольц проведут переговоры в Эльмау 26 июня

Шольц и Байден 26 июня в Эльмау обсудят двусторонние отношения и повестку саммита G7

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден проведут двухсторонние переговоры 26 июня в Эльмау, на полях саммита G7, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
"Канцлер Шольц в воскресенье 26 июня в Эльмау примет участие в двухсторонних переговорах с президентом Байденом. В центре переговоров, конечно, двухсторонние отношения и весь спектр тем из повестки саммита G7 и последующего саммита НАТО", - сказал он.
Бюхнер добавил, что Шольц примет участие в саммите НАТО 28-30 июня, который состоится в Мадриде. Его будут сопровождать министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.
Саммит "большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии. Среди приглашенных участников саммита - лидеры Сенегала, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Индии, Индонезии. Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
Экраны с трансляцией выступления президента Путина на пленарном заседании XXV ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Запад стоит на пути колеса истории
 
В миреG7ГерманияСШААнналена БербокМадридНАТОКристина Ламбрехт
 
 
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