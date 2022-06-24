https://ria.ru/20220624/pamyatka-1797997483.html

В Херсоне нашли памятку участника "российско-украинской войны"

В Херсоне нашли памятку участника "российско-украинской войны" - РИА Новости, 24.06.2022

В Херсоне нашли памятку участника "российско-украинской войны"

Глава Крыма Сергей Аксенов показал изъятую в одном из отделений соцзащиты Херсонской области памятку участника "российско-украинской войны" 2019 года издания, а РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:28

2022-06-24T20:28

2022-06-24T20:28

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

донецкая народная республика

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов показал изъятую в одном из отделений соцзащиты Херсонской области памятку участника "российско-украинской войны" 2019 года издания, а также фотоальбом участников так называемой АТО в Донбассе, которые распространялись в органах власти юга Украины."Это памятка участника "российско-украинской войны" 2018–2019 года. Что необходимо сделать, призыв во время мобилизации, контракты и так далее. Для кого эти книжки издавались? Для тех, кто собирался атаковать ДНР, ЛНР и Крым, 100 процентов", – сказал Аксенов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он также показал фотоальбом 2016 года, в котором указаны участники так называемой АТО Украины на территории Донбасса."Это на самом деле о негодяях, которые участвовали в боях против мирного населения на Донбассе, в карательных операциях против мирного населения. Перевернули все с ног на голову… Можете представить, как людям промывали мозги? Хотим, чтобы Вы знали, с кем мы имеем дело", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20220624/pulemet-1797980478.html

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Наталья Макарова

в мире, донбасс, украина, донецкая народная республика, сергей аксенов (политик)