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В Херсоне нашли памятку участника "российско-украинской войны" - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/pamyatka-1797997483.html
В Херсоне нашли памятку участника "российско-украинской войны"
В Херсоне нашли памятку участника "российско-украинской войны" - РИА Новости, 24.06.2022
В Херсоне нашли памятку участника "российско-украинской войны"
Глава Крыма Сергей Аксенов показал изъятую в одном из отделений соцзащиты Херсонской области памятку участника "российско-украинской войны" 2019 года издания, а РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:28
2022-06-24T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
донецкая народная республика
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов показал изъятую в одном из отделений соцзащиты Херсонской области памятку участника "российско-украинской войны" 2019 года издания, а также фотоальбом участников так называемой АТО в Донбассе, которые распространялись в органах власти юга Украины."Это памятка участника "российско-украинской войны" 2018–2019 года. Что необходимо сделать, призыв во время мобилизации, контракты и так далее. Для кого эти книжки издавались? Для тех, кто собирался атаковать ДНР, ЛНР и Крым, 100 процентов", – сказал Аксенов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он также показал фотоальбом 2016 года, в котором указаны участники так называемой АТО Украины на территории Донбасса."Это на самом деле о негодяях, которые участвовали в боях против мирного населения на Донбассе, в карательных операциях против мирного населения. Перевернули все с ног на голову… Можете представить, как людям промывали мозги? Хотим, чтобы Вы знали, с кем мы имеем дело", - сказал Аксенов.
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в мире, донбасс, украина, донецкая народная республика, сергей аксенов (политик)
20:28 24.06.2022
 
В Херсоне нашли памятку участника "российско-украинской войны"

Аксенов показал изъятую в Херсоне памятку участника "российско-украинской войны"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции РФ в Херсонской области
Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов показал изъятую в одном из отделений соцзащиты Херсонской области памятку участника "российско-украинской войны" 2019 года издания, а также фотоальбом участников так называемой АТО в Донбассе, которые распространялись в органах власти юга Украины.
"Это памятка участника "российско-украинской войны" 2018–2019 года. Что необходимо сделать, призыв во время мобилизации, контракты и так далее. Для кого эти книжки издавались? Для тех, кто собирался атаковать ДНР, ЛНР и Крым, 100 процентов", – сказал Аксенов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также показал фотоальбом 2016 года, в котором указаны участники так называемой АТО Украины на территории Донбасса.
"Это на самом деле о негодяях, которые участвовали в боях против мирного населения на Донбассе, в карательных операциях против мирного населения. Перевернули все с ног на голову… Можете представить, как людям промывали мозги? Хотим, чтобы Вы знали, с кем мы имеем дело", - сказал Аксенов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей Аксенов (политик)
 
 
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