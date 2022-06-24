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Названа сумма, которую будут платить россияне после повышения цен на ОСАГО
Названа сумма, которую будут платить россияне после повышения цен на ОСАГО - РИА Новости, 24.06.2022
Названа сумма, которую будут платить россияне после повышения цен на ОСАГО
Банк России, в чьем ведении находится регулирование страховых тарифов, предложил сразу на 26% расширить коридор базового тарифа ОСАГО для автовладельцев... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:16
2022-06-24T01:16
2022-06-24T01:16
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осаго
россия
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Банк России, в чьем ведении находится регулирование страховых тарифов, предложил сразу на 26% расширить коридор базового тарифа ОСАГО для автовладельцев. Страховые компании, чьи расходы выросли в том числе из-за сложностей в логистике и удорожанием запчастей, будут стараться поднять тарифы на максимально возможный уровень, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на директора по развитию автомобильного портала "Дром" Антона Серкова.Страховые компании столкнулись с ростом цен на запчасти и сложностями с поставками комплектующих. Поэтому, в связи с ростом издержек, они будут стараться поднять тарифы на максимально возможный уровень, считает собеседник агентства.В марте этого года средняя стоимость полиса ОСАГО для физлиц составляла 5 814 рублей. Если будет принято решение расширить коридор тарифов, то средняя цена полиса "автогражданки" вырастет до 7,3 тысячи рублей и выше, считает Серков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, осаго, россия
Названа сумма, которую будут платить россияне после повышения цен на ОСАГО
Автоэксперт Серков предупредил о подорожании ОСАГО из роста тарифов на 26% до 7300 рублей