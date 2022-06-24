Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области заявили о высоком уровне террористической опасности - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/opasnost-1797848024.html
В Херсонской области заявили о высоком уровне террористической опасности
В Херсонской области заявили о высоком уровне террористической опасности - РИА Новости, 24.06.2022
В Херсонской области заявили о высоком уровне террористической опасности
Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо после убийства члена администрации Савлученко назвал уровень террористической... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:12
2022-06-24T14:18
херсонская область
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791062642_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_01e632eda24b14bad30cc01f799b0c4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо после убийства члена администрации Савлученко назвал уровень террористической опасности в области очень высоким.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей."С ними (диверсантами) борются, но тем не менее уровень террористической угрозы высокий, я бы сказал – очень высокий", – сказал Сальдо в эфире "Россия 24"
https://ria.ru/20220624/kherson-1797764330.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791062642_152:0:2317:1624_1920x0_80_0_0_7abc715ec45bc7ffc40fc832798d4079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , в мире, владимир сальдо, херсон, ситуация в днр и лнр
14:12 24.06.2022 (обновлено: 14:18 24.06.2022)
 
В Херсонской области заявили о высоком уровне террористической опасности

Глава Херсонской ВГА Сальдо: в регионе очень высокий уровень террористической опасности

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Памятник А.В.Суворову в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо после убийства члена администрации Савлученко назвал уровень террористической опасности в области очень высоким.
В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей.
"С ними (диверсантами) борются, но тем не менее уровень террористической угрозы высокий, я бы сказал – очень высокий", – сказал Сальдо в эфире "Россия 24"
Место теракта в Херсоне. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
10:46Специальная военная операция на Украине
Замглавы херсонской ВГА назвал убийство сотрудника угрозой властям
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреВладимир СальдоХерсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала