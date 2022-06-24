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В Херсонской области заявили о высоком уровне террористической опасности

В Херсонской области заявили о высоком уровне террористической опасности - РИА Новости, 24.06.2022

В Херсонской области заявили о высоком уровне террористической опасности

Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо после убийства члена администрации Савлученко назвал уровень террористической... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:12

2022-06-24T14:12

2022-06-24T14:18

херсонская область

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсон

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо после убийства члена администрации Савлученко назвал уровень террористической опасности в области очень высоким.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван. Глава ВГА Владимир Сальдо назвал убийство терактом, совершенным ДРГ по заказу украинских властей."С ними (диверсантами) борются, но тем не менее уровень террористической угрозы высокий, я бы сказал – очень высокий", – сказал Сальдо в эфире "Россия 24"

https://ria.ru/20220624/kherson-1797764330.html

херсонская область

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