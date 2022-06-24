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Москвичи узнают об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства - РИА Новости, 28.06.2022
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Москвичи узнают об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства
Москвичи узнают об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства - РИА Новости, 28.06.2022
Москвичи узнают об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства
Москвичам на выходных расскажут об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-24T17:30
2022-06-28T16:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москвичам на выходных расскажут об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Двадцать пятого и 26 июня в 15.00 в павильоне №5 на ВДНХ пройдут практические занятия, во время которых горожане под микроскопом рассмотрят "активный ил" – микроскопические организмы – инфузорий, амеб, коловраток, червей, которые выполняют биологическую очистку воды", - говорится в сообщении.Также отмечается, что посетителям расскажут, какой путь проходит вода, попадая в городскую канализацию, и как работают "заводы" по ее очистке.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
17:30 24.06.2022 (обновлено: 16:28 28.06.2022)
 

Москвичи узнают об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москвичам на выходных расскажут об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Двадцать пятого и 26 июня в 15.00 в павильоне №5 на ВДНХ пройдут практические занятия, во время которых горожане под микроскопом рассмотрят "активный ил" – микроскопические организмы – инфузорий, амеб, коловраток, червей, которые выполняют биологическую очистку воды", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что посетителям расскажут, какой путь проходит вода, попадая в городскую канализацию, и как работают "заводы" по ее очистке.
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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