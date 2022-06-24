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Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/obstrely-1797746375.html
Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области
Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 24.06.2022
Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области
В общей сложности 359 домовладений и 112 автомобилей пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны Украины с начала специальной военной операции,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:53
2022-06-24T09:53
специальная военная операция на украине
владимир путин
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В общей сложности 359 домовладений и 112 автомобилей пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны Украины с начала специальной военной операции, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, на сегодняшний день все работы завершены в Белгороде, в Белгородском районе в поселке Политотдельский и селе Солохи, в Грайворонском городском округе в селах Головчино и Безымено и поселке Хотмыжск. Продолжаются работы в поселках Майский и Козычево. Временно приостановлены работы в Журавлевке, Нехотеевке и Середе – там обстановка пока еще небезопасная, отметил губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
09:53 24.06.2022
 
Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ повредили 359 домов с начала спецоперации

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОсколок боеприпаса, найденный после обстрела в селе Солохи в Белгородской области
Осколок боеприпаса, найденный после обстрела в селе Солохи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Осколок боеприпаса, найденный после обстрела в селе Солохи в Белгородской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В общей сложности 359 домовладений и 112 автомобилей пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны Украины с начала специальной военной операции, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"С 24 февраля приграничные районы Белгородской области сильно пострадали от ударов ВСУ. В общей сложности повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, на сегодняшний день все работы завершены в Белгороде, в Белгородском районе в поселке Политотдельский и селе Солохи, в Грайворонском городском округе в селах Головчино и Безымено и поселке Хотмыжск. Продолжаются работы в поселках Майский и Козычево. Временно приостановлены работы в Журавлевке, Нехотеевке и Середе – там обстановка пока еще небезопасная, отметил губернатор.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБелгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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