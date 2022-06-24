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Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области

Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области - РИА Новости, 24.06.2022

Губернатор рассказал о повреждениях из-за обстрелов в Белгородской области

В общей сложности 359 домовладений и 112 автомобилей пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны Украины с начала специальной военной операции,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:53

2022-06-24T09:53

2022-06-24T09:53

специальная военная операция на украине

владимир путин

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В общей сложности 359 домовладений и 112 автомобилей пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны Украины с начала специальной военной операции, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, на сегодняшний день все работы завершены в Белгороде, в Белгородском районе в поселке Политотдельский и селе Солохи, в Грайворонском городском округе в селах Головчино и Безымено и поселке Хотмыжск. Продолжаются работы в поселках Майский и Козычево. Временно приостановлены работы в Журавлевке, Нехотеевке и Середе – там обстановка пока еще небезопасная, отметил губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220623/opasnost-1797597495.html

белгородская область

украина

россия

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владимир путин, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр