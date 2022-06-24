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Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:24
2022-06-24T14:24
2022-06-24T14:25
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
14:24 24.06.2022 (обновлено: 14:25 24.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре ракеты из "Града"