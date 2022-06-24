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Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:24

2022-06-24T14:24

2022-06-24T14:25

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре ракеты из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр