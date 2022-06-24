https://ria.ru/20220624/obninsk-1797891371.html

В Обнинске открыли аллею атомных городов

В Обнинске открыли аллею атомных городов - РИА Новости, 24.06.2022

В Обнинске открыли аллею атомных городов

Аллею атомных городов перед Домом ученых в Обнинске в Калужской области открыли в рамках торжественных мероприятий в честь празднования Дня мирного атома,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:01

2022-06-24T16:01

2022-06-24T17:32

калужская область

общество

алексей лихачев

владислав шапша

обнинск

россия

калужская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛУГА, 24 июн – РИА Новости. Аллею атомных городов перед Домом ученых в Обнинске в Калужской области открыли в рамках торжественных мероприятий в честь празднования Дня мирного атома, сообщает правительство региона.В пятницу в Обнинске проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню мирного использования ядерной энергии (Дню мирного атома). Он отмечается в Калужской области, поскольку в этот день в 1954 году начала работать первая в мире атомная электростанция в Обнинске.В рамках торжественных мероприятий губернатор области Владислав Шапша и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв приняли участие в открытии Аллеи атомных городов – Аллеи Первых."Это уникальный проект. Аллея шириной восемь метров, расположенная перед Домом учёных наукограда, - подарок городу от Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского. На аллее расположены 26 латунных звёзд городов присутствия госкорпорации "Росатом", - говорится в сообщении.Выступая на церемонии открытия Аллеи Первых, Алексей Лихачев отметил огромную значимость атомных городов в решении стратегических государственных задач, связанных с защитой национальных интересов – от обороноспособности до развития ядерной медицины."Атомная энергетика, которая родилась здесь, в Обнинске, это не только 20% электричества в нашей стране, а в центре и под 50%, это еще и абсолютное лидерство на мировом рынке", - заметил Алексей Лихачев.Глава госкорпорации отметил, что несмотря на санкции, Россия продолжает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). От лица МАГАТЭ он поздравил всех с праздником. Лихачев подчеркнул, что международное ядерное сообщество отмечает этот день как абсолютное первенство России в создании мирного атома.Алексей Лихачев поблагодарил руководство Калужской области и Обнинска за "вдохновляющую" идею создания Аллеи атомных городов, отметив, что число таких городов в России будет увеличиваться."Мы гордимся городом Обнинском. Самым молодым, самым динамично развивающимся в Калужской области", - заявил Владислав Шапша. Губернатор пожелал всем городам успехов в развитии, а их жителям – благополучия.Шапша назвал Аллею атомных городов символом их единства в укреплении научно-технологического суверенитета страны. "Такой аллеи нет нигде, на ней увековечена история развития атомной энергетики России, достижения советской и российской науки", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220610/byudzhety-1794605948.html

https://ria.ru/20220603/forum-1792966945.html

обнинск

россия

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алексей лихачев, владислав шапша, обнинск, россия, калужская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ