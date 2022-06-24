https://ria.ru/20220624/nagrady-1797803360.html
Пушилин вручил государственные награды бойцам ДНР
Пушилин вручил государственные награды бойцам ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Пушилин вручил государственные награды бойцам ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды бойцам республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:45
2022-06-24T12:45
2022-06-24T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
стаханов
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СТАХАНОВ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды бойцам республики, передает корреспондент РИА Новости.На центральной площади города Стаханов произошла церемония награждения бойцов 105 и 107 мобилизационного полков армии ДНР. Государственные награды военнослужащим вручал лично глава ДНР Денис Пушилин, прибывший в ЛНР."Я бы хотел поблагодарить вас за те действия, поступки, что вы продолжаете совершать в направлении Луганска ... Предстоят еще непростые этапы. Достаточно серьезно сопротивляется противник, эффективно. Мы противостоим не только украинской армии, но более серьезным силам. Это, по сути, коллективный Запад" - заявил глава ДНР в обращении к бойцам и офицерам.Мобилизованные с начала российской спецоперации на Украине военнослужащие получили государственные награды ДНР, в частности медали "За отвагу" и "За освобождение Мариуполя". Дополнительно глава ДНР передал военным помощь от общественных организаций - тепловизионные прицелы, квадрокоптеры и автомобили для передвижения на фронте.Утром этого же дня Стаханов был обстрелян украинской "Точкой-У".
https://ria.ru/20220620/nagrada-1796842031.html
https://ria.ru/20220621/nagrada-1797076958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, стаханов
Пушилин вручил государственные награды бойцам ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды бойцам республики