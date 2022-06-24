https://ria.ru/20220624/nagrady-1797803360.html

Пушилин вручил государственные награды бойцам ДНР

Пушилин вручил государственные награды бойцам ДНР - РИА Новости, 24.06.2022

Пушилин вручил государственные награды бойцам ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды бойцам республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:45

2022-06-24T12:45

2022-06-24T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

стаханов

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СТАХАНОВ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды бойцам республики, передает корреспондент РИА Новости.На центральной площади города Стаханов произошла церемония награждения бойцов 105 и 107 мобилизационного полков армии ДНР. Государственные награды военнослужащим вручал лично глава ДНР Денис Пушилин, прибывший в ЛНР."Я бы хотел поблагодарить вас за те действия, поступки, что вы продолжаете совершать в направлении Луганска ... Предстоят еще непростые этапы. Достаточно серьезно сопротивляется противник, эффективно. Мы противостоим не только украинской армии, но более серьезным силам. Это, по сути, коллективный Запад" - заявил глава ДНР в обращении к бойцам и офицерам.Мобилизованные с начала российской спецоперации на Украине военнослужащие получили государственные награды ДНР, в частности медали "За отвагу" и "За освобождение Мариуполя". Дополнительно глава ДНР передал военным помощь от общественных организаций - тепловизионные прицелы, квадрокоптеры и автомобили для передвижения на фронте.Утром этого же дня Стаханов был обстрелян украинской "Точкой-У".

https://ria.ru/20220620/nagrada-1796842031.html

https://ria.ru/20220621/nagrada-1797076958.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

стаханов

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, стаханов