https://ria.ru/20220624/moskva-1797786064.html

Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы

Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы - РИА Новости, 24.06.2022

Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы

Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра столицы РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:11

2022-06-24T12:11

2022-06-24T12:11

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют работы по замене асфальтобетонного покрытия на Кремлевском кольце. Всего отремонтируем 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров. Замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – сообщил заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что на данный момент завершены работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде. Ведётся замена асфальтобетонного покрытия на Лубянской и Новой площадях, в Лубянском проезде, на улицах Варварка и Москворецкая, площади Ильинских ворот.В комплексе городского хозяйства добавили, что планируется ремонт Боровицкой и Театральной площадей (от улицы Охотный ряд до Театрального проезда), улиц Моховая и Охотный ряд, Москворецкой набережной, съезда с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.

https://ria.ru/20220623/remont-1797586332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги