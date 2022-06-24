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Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы - РИА Новости, 24.06.2022
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Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы
Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы - РИА Новости, 24.06.2022
Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы
Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра столицы РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:11
2022-06-24T12:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют работы по замене асфальтобетонного покрытия на Кремлевском кольце. Всего отремонтируем 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров. Замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – сообщил заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что на данный момент завершены работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде. Ведётся замена асфальтобетонного покрытия на Лубянской и Новой площадях, в Лубянском проезде, на улицах Варварка и Москворецкая, площади Ильинских ворот.В комплексе городского хозяйства добавили, что планируется ремонт Боровицкой и Театральной площадей (от улицы Охотный ряд до Театрального проезда), улиц Моховая и Охотный ряд, Москворецкой набережной, съезда с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.
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москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
12:11 24.06.2022
 

Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыГородские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы
Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют работы по замене асфальтобетонного покрытия на Кремлевском кольце. Всего отремонтируем 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров. Замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – сообщил заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Рабочие во время дорожного ремонта на проспекте Мира в Москве в СВАО - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 14:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве
Сообщается, что на данный момент завершены работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде. Ведётся замена асфальтобетонного покрытия на Лубянской и Новой площадях, в Лубянском проезде, на улицах Варварка и Москворецкая, площади Ильинских ворот.
В комплексе городского хозяйства добавили, что планируется ремонт Боровицкой и Театральной площадей (от улицы Охотный ряд до Театрального проезда), улиц Моховая и Охотный ряд, Москворецкой набережной, съезда с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыАвтомобильные дороги
 
 
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