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Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы
Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы - РИА Новости, 24.06.2022
Городские службы обновляют дорожное полотно на Кремлевском кольце Москвы
Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра столицы РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:11
2022-06-24T12:11
2022-06-24T12:11
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют работы по замене асфальтобетонного покрытия на Кремлевском кольце. Всего отремонтируем 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров. Замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – сообщил заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что на данный момент завершены работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде. Ведётся замена асфальтобетонного покрытия на Лубянской и Новой площадях, в Лубянском проезде, на улицах Варварка и Москворецкая, площади Ильинских ворот.В комплексе городского хозяйства добавили, что планируется ремонт Боровицкой и Театральной площадей (от улицы Охотный ряд до Театрального проезда), улиц Моховая и Охотный ряд, Москворецкой набережной, съезда с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Городские службы ведут работы по обновлению дорожного полотна на Кремлевском кольце Москвы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполняют работы по замене асфальтобетонного покрытия на Кремлевском кольце. Всего отремонтируем 14 участков общей площадью более 160 тысяч квадратных метров. Замена асфальта необходима из-за образования колейности, которая может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – сообщил заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы
.
Сообщается, что на данный момент завершены работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде. Ведётся замена асфальтобетонного покрытия на Лубянской и Новой площадях, в Лубянском проезде, на улицах Варварка и Москворецкая, площади Ильинских ворот.
В комплексе городского хозяйства добавили, что планируется ремонт Боровицкой и Театральной площадей (от улицы Охотный ряд до Театрального проезда), улиц Моховая и Охотный ряд, Москворецкой набережной, съезда с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.