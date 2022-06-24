В Европарламенте заявили о трудном пути в ЕС для Молдавии
Депутат ЕП Мурешан: путь Молдавии в Евросоюз будет трудным и длительным
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Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Процесс присоединения Молдавии к Евросоюзу будет длительным, требующим больших усилий с обеих сторон, заявил в пятницу депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Все европейские институты и все государства-члены объединены в предоставлении европейской перспективы Молдавии. Это, однако, только начало пути. Процесс присоединения является длительным, требующим большой работы как со стороны официального Кишинева, так и со стороны европейских структур и организаций. Мы должны оказать максимально возможную поддержку властям Молдавии для выполнении условий, необходимых для присоединения к ЕС", - сообщил Мурешан на своих страницах в соцсетях.
Он выразил мнение, что в Молдавии сторонники евроинтеграции приложат максимум усилий для обновления страны.
"Внутри Молдавии есть сильная поддержка сторонников евроинтеграции, которые приложат все усилия для модернизации страны, учитывая все европейские принципы и ценности для соблюдения норм правового государства и для борьбы с коррупцией", - отметил депутат.
Он подчеркнул, что решение о предоставлении Молдавии и Украине статуса кандидата в ЕС было сделано на перспективу.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.