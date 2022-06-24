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В Кремле заявили об излишнем стремлении Молдавии стать частью Европы
В Кремле заявили об излишнем стремлении Молдавии стать частью Европы - РИА Новости, 24.06.2022
В Кремле заявили об излишнем стремлении Молдавии стать частью Европы
Молдавия хочет стать европейской больше, чем сами европейцы, причем это ассоциируется у страны с антироссийской позицией, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:28
2022-06-24T12:28
2022-06-24T12:53
молдавия
евросоюз
европа
турция
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Молдавия хочет стать европейской больше, чем сами европейцы, причем это ассоциируется у страны с антироссийской позицией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, про Украину тут не чего говорить, тут и так все понятно, но мы видим, например, Молдавию, которая хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы. Она из кожи вон пытается принимать какие-то меры и во многом ее вот этот кандидатсткий статус почему ассоциируется с антироссийскостью, то есть, чем больше они становятся антироссийскими, им кажется, тем больше они должны нравиться европейцам. Нам бы очень не хотелось, чтобы так происходило", - сказал Песков.Он также рассказал, что если говорить в целом о статусе как о явлении, то можно вспомнить один пример."Я помню, более 20 лет тому назад я начал служить дипломатом Турции в нашем посольстве, еще в посольстве Советского Союза. Вот Турция тогда тоже пестовала надежду, стала кандидатом в ЕС, тоже была готова многим поступиться, чтобы стать органичной частью Европы, выйти из серой зоны и стать той самой органичной частью Европы на стыке Европы-Азии", - сказал Песков.Песков добавил:: "Видно, что дальше этого кандидатства Турция не двинулась, но при этом она стала суверенной, независимой страной".
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молдавия, евросоюз, европа, турция, в мире
Материал дополняется
12:28 24.06.2022 (обновлено: 12:53 24.06.2022)
В Кремле заявили об излишнем стремлении Молдавии стать частью Европы
Песков: Молдавия хочет стать европейской больше, чем сами европейцы