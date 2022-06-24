https://ria.ru/20220624/masonstvo-1797910093.html

Религиовед рассказал об эволюции современного масонства

Религиовед рассказал об эволюции современного масонства - РИА Новости, 24.06.2022

Религиовед рассказал об эволюции современного масонства

В современном масонстве религиозный и мистический элемент практически исчез, а люди, которые в последнее время приходят к масонству в религиозном поиске, уходят РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:46

2022-06-24T16:46

2022-06-24T18:35

религия

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израиль

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религия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В современном масонстве религиозный и мистический элемент практически исчез, а люди, которые в последнее время приходят к масонству в религиозном поиске, уходят в другие эзотерические течения, рассказал заместитель заведующего кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ Владимир Винокуров в день 305-летия учреждения Великой ложи вольных каменщиков.Это произошло 24 июня 1717 года, 305 лет назад, в лондонской таверне “Гусь и Противень”. С это­го мо­мен­та, согласно Большой российской энциклопедии, в ис­то­рии масонства, по­ми­мо ми­фов и ле­генд, поя­ви­лись ар­хи­вы, ус­тав­ные до­ку­мен­ты и другие ат­ри­бу­ты прак­тической дея­тель­но­сти."Произошла секуляризация этого общества. Мистическая составляющая не сохранилась: ритуалы сохранились, обряды сохранились, организация сохранилась. Может быть, сохранилась претензия на тайну, эзотерику, оккультизм. Вполне возможно, сохранились практики этого плана. Просто опыт ХХ века показывает, что люди, которые шли в масонство, состояли во всех ложах, в каких только возможно, типа Артура Эдварда Уэйта (британский масон, мистик и оккультист, живший в XIX-XX вв. - ред.) или Густава Майринка (австрийский писатель и эзотерик XIX-XX вв. - ред.). И тем не менее, ими двигал религиозный, мистический поиск, может быть, алхимический в каком-то смысле – и там они его не находили. Что еще сохранилось в обрядовой стороне: это – момент посвящения, момент инициации. Это, без сомнения, есть – момент того, что ты в эту реку вступаешь только один раз, что есть только вход", - сказал РИА Новости религиовед.По его словам, большое количество масонских документов в настоящее время находятся в свободном доступе во всемирной сети, но обилие информации создаёт и сложности для выявления достоверной информации."Я даже прямой вопрос задавал одному из соруководителей этих лож, который мне ответил, что сейчас никакой эзотерики там нет, все опубликовано и в интернете можно найти все документы. Но опубликовано, возможно, слишком много - нельзя отличить, где истина, а где ложь. Может быть, создается нарочитое впечатление, что мы знаем все - а на самом деле мы не знаем ничего. Такое прикрытие мощной иллюзией", - рассуждает Винокуров.И тем не менее, сегодня, заключил исследователь, масонство определяют скорее как мировоззренческий клуб или организацию с известным лозунгом “Братья, ко мне!”, дающую индивидуальному члену ложи ресурс и возможность мобилизовать для решения своих проблем группу."Они привлекают, как мне кажется, интеграцией, социальной помощью, финансовой помощью. Те мифы, которые, может быть, были в основании, превратились в легенды", - подытожил Винокуров.История "каменщиков"Название “масонство” (“франкмасонство", от французского franc mason - “вольный каменщик”) возникло примерно в XV веке. Его появление связано с историей средневековых цехов, ремесленных гильдий и братств. В Англии первые цехи появились в XII веке, а в XV веке они стали играть важную роль в жизни страны. Широкие права и привилегии цеха строителей привлекли в его ряды людей, не владевших этой профессией. Впоследствии их стали называть “спекулятивными” масонами, в отличие от “оперативных”.В названии нашли отражение, с одной стороны, свобода передвижения, который пользовались средневековые строители, а с другой - то, что к цеху каменщиков относились и люди свободных профессий: архитекторы и скульпторы. Однако оно имело и другое значение.Согласно масонской легенде, которой нет в Библии (она встречается только в еврейском предании) царь Соломон, завладев троном Давида, занялся строительством храма и царского дворца. Для этого он заключил союз с царем древнего Тира Хирамом, правившим по соседству с Израилем. Хирам предоставил Соломону целую армию каменщиков и плотников, которых возглавлял главный мастер строителей храмов, посвященных богу Дионису, Хирам Абифф - самый ловкий и искусный из когда-либо существовавших в мире строителей.Хирам Абифф знал тайны мастерства и секретные слова, которые помогали безошибочно оценить уровень работы любого строителя. Однажды три подмастерья захотели вынудить его сообщить им секреты Великого Мастера и подстерегли Абиффа в храме, где он молился у незавершенного алтаря, когда Великий Мастер отказался назвать секретный пароль, то убили его циркулем, угольником и молотком.Эти предметы и стали символами общества, организованного в Лондоне 305 лет назад. А легенда о Хираме стала основой масонского ритуала посвящения в магистры, во время которого посвящаемый уподобляется убитому мастеру.По данным Большой российской энциклопедии, в начале XXI века масонство в мире на­счи­ты­ва­ет, по раз­ным све­де­ни­ям, около 30 тыс. лож, и от 3–5 млн. до 9–10 млн. чле­нов.

https://ria.ru/20190103/1548579121.html

https://ria.ru/20170413/1492202228.html

https://ria.ru/20180527/1521433733.html

https://ria.ru/20210815/vladyki-1745644052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

англия, израиль, лондон, религия