Рейтинг@Mail.ru
Религиовед рассказал об эволюции современного масонства - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220624/masonstvo-1797910093.html
Религиовед рассказал об эволюции современного масонства
Религиовед рассказал об эволюции современного масонства - РИА Новости, 24.06.2022
Религиовед рассказал об эволюции современного масонства
В современном масонстве религиозный и мистический элемент практически исчез, а люди, которые в последнее время приходят к масонству в религиозном поиске, уходят РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:46
2022-06-24T18:35
религия
англия
израиль
лондон
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154858/67/1548586773_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_1788db58facff8b82f2cd43a8a940854.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В современном масонстве религиозный и мистический элемент практически исчез, а люди, которые в последнее время приходят к масонству в религиозном поиске, уходят в другие эзотерические течения, рассказал заместитель заведующего кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ Владимир Винокуров в день 305-летия учреждения Великой ложи вольных каменщиков.Это произошло 24 июня 1717 года, 305 лет назад, в лондонской таверне “Гусь и Противень”. С это­го мо­мен­та, согласно Большой российской энциклопедии, в ис­то­рии масонства, по­ми­мо ми­фов и ле­генд, поя­ви­лись ар­хи­вы, ус­тав­ные до­ку­мен­ты и другие ат­ри­бу­ты прак­тической дея­тель­но­сти."Произошла секуляризация этого общества. Мистическая составляющая не сохранилась: ритуалы сохранились, обряды сохранились, организация сохранилась. Может быть, сохранилась претензия на тайну, эзотерику, оккультизм. Вполне возможно, сохранились практики этого плана. Просто опыт ХХ века показывает, что люди, которые шли в масонство, состояли во всех ложах, в каких только возможно, типа Артура Эдварда Уэйта (британский масон, мистик и оккультист, живший в XIX-XX вв. - ред.) или Густава Майринка (австрийский писатель и эзотерик XIX-XX вв. - ред.). И тем не менее, ими двигал религиозный, мистический поиск, может быть, алхимический в каком-то смысле – и там они его не находили. Что еще сохранилось в обрядовой стороне: это – момент посвящения, момент инициации. Это, без сомнения, есть – момент того, что ты в эту реку вступаешь только один раз, что есть только вход", - сказал РИА Новости религиовед.По его словам, большое количество масонских документов в настоящее время находятся в свободном доступе во всемирной сети, но обилие информации создаёт и сложности для выявления достоверной информации."Я даже прямой вопрос задавал одному из соруководителей этих лож, который мне ответил, что сейчас никакой эзотерики там нет, все опубликовано и в интернете можно найти все документы. Но опубликовано, возможно, слишком много - нельзя отличить, где истина, а где ложь. Может быть, создается нарочитое впечатление, что мы знаем все - а на самом деле мы не знаем ничего. Такое прикрытие мощной иллюзией", - рассуждает Винокуров.И тем не менее, сегодня, заключил исследователь, масонство определяют скорее как мировоззренческий клуб или организацию с известным лозунгом “Братья, ко мне!”, дающую индивидуальному члену ложи ресурс и возможность мобилизовать для решения своих проблем группу."Они привлекают, как мне кажется, интеграцией, социальной помощью, финансовой помощью. Те мифы, которые, может быть, были в основании, превратились в легенды", - подытожил Винокуров.История "каменщиков"Название “масонство” (“франкмасонство", от французского franc mason - “вольный каменщик”) возникло примерно в XV веке. Его появление связано с историей средневековых цехов, ремесленных гильдий и братств. В Англии первые цехи появились в XII веке, а в XV веке они стали играть важную роль в жизни страны. Широкие права и привилегии цеха строителей привлекли в его ряды людей, не владевших этой профессией. Впоследствии их стали называть “спекулятивными” масонами, в отличие от “оперативных”.В названии нашли отражение, с одной стороны, свобода передвижения, который пользовались средневековые строители, а с другой - то, что к цеху каменщиков относились и люди свободных профессий: архитекторы и скульпторы. Однако оно имело и другое значение.Согласно масонской легенде, которой нет в Библии (она встречается только в еврейском предании) царь Соломон, завладев троном Давида, занялся строительством храма и царского дворца. Для этого он заключил союз с царем древнего Тира Хирамом, правившим по соседству с Израилем. Хирам предоставил Соломону целую армию каменщиков и плотников, которых возглавлял главный мастер строителей храмов, посвященных богу Дионису, Хирам Абифф - самый ловкий и искусный из когда-либо существовавших в мире строителей.Хирам Абифф знал тайны мастерства и секретные слова, которые помогали безошибочно оценить уровень работы любого строителя. Однажды три подмастерья захотели вынудить его сообщить им секреты Великого Мастера и подстерегли Абиффа в храме, где он молился у незавершенного алтаря, когда Великий Мастер отказался назвать секретный пароль, то убили его циркулем, угольником и молотком.Эти предметы и стали символами общества, организованного в Лондоне 305 лет назад. А легенда о Хираме стала основой масонского ритуала посвящения в магистры, во время которого посвящаемый уподобляется убитому мастеру.По данным Большой российской энциклопедии, в начале XXI века масонство в мире на­счи­ты­ва­ет, по раз­ным све­де­ни­ям, около 30 тыс. лож, и от 3–5 млн. до 9–10 млн. чле­нов.
https://ria.ru/20190103/1548579121.html
https://ria.ru/20170413/1492202228.html
https://ria.ru/20180527/1521433733.html
https://ria.ru/20210815/vladyki-1745644052.html
англия
израиль
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154858/67/1548586773_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_c193e5fc20c6cba5019cb98d9492b161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
англия, израиль, лондон, религия
16:46 24.06.2022 (обновлено: 18:35 24.06.2022)
 

Религиовед рассказал об эволюции современного масонства

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСтол руководителя масонской ожи
Стол руководителя масонской ожи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В современном масонстве религиозный и мистический элемент практически исчез, а люди, которые в последнее время приходят к масонству в религиозном поиске, уходят в другие эзотерические течения, рассказал заместитель заведующего кафедрой философии религии и религиоведения философского факультета МГУ Владимир Винокуров в день 305-летия учреждения Великой ложи вольных каменщиков.
Это произошло 24 июня 1717 года, 305 лет назад, в лондонской таверне “Гусь и Противень”. С это­го мо­мен­та, согласно Большой российской энциклопедии, в ис­то­рии масонства, по­ми­мо ми­фов и ле­генд, поя­ви­лись ар­хи­вы, ус­тав­ные до­ку­мен­ты и другие ат­ри­бу­ты прак­тической дея­тель­но­сти.
"Произошла секуляризация этого общества. Мистическая составляющая не сохранилась: ритуалы сохранились, обряды сохранились, организация сохранилась. Может быть, сохранилась претензия на тайну, эзотерику, оккультизм. Вполне возможно, сохранились практики этого плана. Просто опыт ХХ века показывает, что люди, которые шли в масонство, состояли во всех ложах, в каких только возможно, типа Артура Эдварда Уэйта (британский масон, мистик и оккультист, живший в XIX-XX вв. - ред.) или Густава Майринка (австрийский писатель и эзотерик XIX-XX вв. - ред.). И тем не менее, ими двигал религиозный, мистический поиск, может быть, алхимический в каком-то смысле – и там они его не находили. Что еще сохранилось в обрядовой стороне: это – момент посвящения, момент инициации. Это, без сомнения, есть – момент того, что ты в эту реку вступаешь только один раз, что есть только вход", - сказал РИА Новости религиовед.
По его словам, большое количество масонских документов в настоящее время находятся в свободном доступе во всемирной сети, но обилие информации создаёт и сложности для выявления достоверной информации.
Символика масонов - РИА Новости, 1920, 03.01.2019
3 января 2019, 08:13
Как масоны устроили революцию в России. И другие популярные мифы
"Я даже прямой вопрос задавал одному из соруководителей этих лож, который мне ответил, что сейчас никакой эзотерики там нет, все опубликовано и в интернете можно найти все документы. Но опубликовано, возможно, слишком много - нельзя отличить, где истина, а где ложь. Может быть, создается нарочитое впечатление, что мы знаем все - а на самом деле мы не знаем ничего. Такое прикрытие мощной иллюзией", - рассуждает Винокуров.
И тем не менее, сегодня, заключил исследователь, масонство определяют скорее как мировоззренческий клуб или организацию с известным лозунгом “Братья, ко мне!”, дающую индивидуальному члену ложи ресурс и возможность мобилизовать для решения своих проблем группу.
"Они привлекают, как мне кажется, интеграцией, социальной помощью, финансовой помощью. Те мифы, которые, может быть, были в основании, превратились в легенды", - подытожил Винокуров.
24 марта 2017. Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.04.2017
13 апреля 2017, 18:44
Французские масоны призывают голосовать на выборах против Ле Пен
История "каменщиков"
Название “масонство” (“франкмасонство", от французского franc mason - “вольный каменщик”) возникло примерно в XV веке. Его появление связано с историей средневековых цехов, ремесленных гильдий и братств. В Англии первые цехи появились в XII веке, а в XV веке они стали играть важную роль в жизни страны. Широкие права и привилегии цеха строителей привлекли в его ряды людей, не владевших этой профессией. Впоследствии их стали называть “спекулятивными” масонами, в отличие от “оперативных”.
В названии нашли отражение, с одной стороны, свобода передвижения, который пользовались средневековые строители, а с другой - то, что к цеху каменщиков относились и люди свободных профессий: архитекторы и скульпторы. Однако оно имело и другое значение.
Пикалов мост на пересечении Крюкова и Грибоедов каналов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2018
27 мая 2018, 08:00Туризм
Город масонов, неформалов и подпольщиков: как увидеть необычный Петербург
Согласно масонской легенде, которой нет в Библии (она встречается только в еврейском предании) царь Соломон, завладев троном Давида, занялся строительством храма и царского дворца. Для этого он заключил союз с царем древнего Тира Хирамом, правившим по соседству с Израилем. Хирам предоставил Соломону целую армию каменщиков и плотников, которых возглавлял главный мастер строителей храмов, посвященных богу Дионису, Хирам Абифф - самый ловкий и искусный из когда-либо существовавших в мире строителей.
Хирам Абифф знал тайны мастерства и секретные слова, которые помогали безошибочно оценить уровень работы любого строителя. Однажды три подмастерья захотели вынудить его сообщить им секреты Великого Мастера и подстерегли Абиффа в храме, где он молился у незавершенного алтаря, когда Великий Мастер отказался назвать секретный пароль, то убили его циркулем, угольником и молотком.
Эти предметы и стали символами общества, организованного в Лондоне 305 лет назад. А легенда о Хираме стала основой масонского ритуала посвящения в магистры, во время которого посвящаемый уподобляется убитому мастеру.
По данным Большой российской энциклопедии, в начале XXI века масонство в мире на­счи­ты­ва­ет, по раз­ным све­де­ни­ям, около 30 тыс. лож, и от 3–5 млн. до 9–10 млн. чле­нов.
Замок - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа 2021, 08:00Религия
"Корни уходят в Англию". Что стало с тайными владыками мира
 
РелигияАнглияИзраильЛондонРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала