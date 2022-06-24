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Избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом

Избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом - РИА Новости, 24.06.2022

Избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом

Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Густаво Петро избранным президентом Колумбии на период 2022-2026 годов. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T02:01

2022-06-24T02:01

2022-06-24T02:01

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густаво петро

колумбия

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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Густаво Петро избранным президентом Колумбии на период 2022-2026 годов."Объявить избранным президентом Республики Колумбия гражданина Густаво Франсиско Петро Уррего на конституционный период 2022-2026 годов", - заявил в ходе церемонии оглашения результатов и вручения верительных грамот глава национальной регистратуры актов гражданского состояния Александр Вега.Густаво Петро, представляющий социалистическую коалицию "Исторический пакт", по итогам окончательного подсчета получил 11 292 758 голосов (50,41%) - это исторический рекорд для колумбийских лидеров.С победой Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких к многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны. Смену политического вектора в правительстве Колумбии, которое традиционно выступало основным союзником и проводником политики США в регионе, эксперты-международники называют началом нового этапа для всего американского континента.62-летний Петро - экономист, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании. Его напарница и будущий вице-президент, 40-летняя Франсия Маркес - темнокожая феминистка, экоактивистка и защитница прав человека. Инаугурация избранного президента состоится 7 августа.

https://ria.ru/20220602/otnosheniya-1792509129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, густаво петро, колумбия