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Избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом - РИА Новости, 24.06.2022
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Избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом
Избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом - РИА Новости, 24.06.2022
Избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом
Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Густаво Петро избранным президентом Колумбии на период 2022-2026 годов. РИА Новости, 24.06.2022
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в мире
густаво петро
колумбия
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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Густаво Петро избранным президентом Колумбии на период 2022-2026 годов."Объявить избранным президентом Республики Колумбия гражданина Густаво Франсиско Петро Уррего на конституционный период 2022-2026 годов", - заявил в ходе церемонии оглашения результатов и вручения верительных грамот глава национальной регистратуры актов гражданского состояния Александр Вега.Густаво Петро, представляющий социалистическую коалицию "Исторический пакт", по итогам окончательного подсчета получил 11 292 758 голосов (50,41%) - это исторический рекорд для колумбийских лидеров.С победой Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких к многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны. Смену политического вектора в правительстве Колумбии, которое традиционно выступало основным союзником и проводником политики США в регионе, эксперты-международники называют началом нового этапа для всего американского континента.62-летний Петро - экономист, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании. Его напарница и будущий вице-президент, 40-летняя Франсия Маркес - темнокожая феминистка, экоактивистка и защитница прав человека. Инаугурация избранного президента состоится 7 августа.
https://ria.ru/20220602/otnosheniya-1792509129.html
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в мире, густаво петро, колумбия
02:01 24.06.2022
 
Избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом

Национальный избирательный совет Колумбии объявил об избрании Густаво Петро президентом

© AP Photo / Fernando VergaraГуставо Петро
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Fernando Vergara
Густаво Петро. Архивное фото
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МЕХИКО, 24 июн - РИА Новости. Национальный избирательный совет Колумбии официально провозгласил Густаво Петро избранным президентом Колумбии на период 2022-2026 годов.
"Объявить избранным президентом Республики Колумбия гражданина Густаво Франсиско Петро Уррего на конституционный период 2022-2026 годов", - заявил в ходе церемонии оглашения результатов и вручения верительных грамот глава национальной регистратуры актов гражданского состояния Александр Вега.
Густаво Петро, представляющий социалистическую коалицию "Исторический пакт", по итогам окончательного подсчета получил 11 292 758 голосов (50,41%) - это исторический рекорд для колумбийских лидеров.
С победой Густаво Петро руководство в президентском Дворце Нариньо в Боготе впервые в истории перейдет к представителям левых политических сил, близких к многолетнему партизанскому движению южноамериканской страны. Смену политического вектора в правительстве Колумбии, которое традиционно выступало основным союзником и проводником политики США в регионе, эксперты-международники называют началом нового этапа для всего американского континента.
62-летний Петро - экономист, сенатор и бывший мэр столицы, который участвовал в выборах в третий раз и дважды жил за границей в вынужденном изгнании. Его напарница и будущий вице-президент, 40-летняя Франсия Маркес - темнокожая феминистка, экоактивистка и защитница прав человека. Инаугурация избранного президента состоится 7 августа.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 06:34
Мадуро: Венесуэла настроена на возобновление отношений с Колумбией
 
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