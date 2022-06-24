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В Минцифры рассказали о мощных кибератаках на "Госуслуги"
В Минцифры рассказали о мощных кибератаках на "Госуслуги" - РИА Новости, 24.06.2022
В Минцифры рассказали о мощных кибератаках на "Госуслуги"
Министерство цифрового развития уже больше суток успешно отражает атаки на "Госуслуги", заблокировали свыше 46 тысяч IP-адресов, сообщило Минцифры. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:40
2022-06-24T17:40
2022-06-24T17:44
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
в мире
технологии
сша
нидерланды
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития уже больше суток успешно отражает атаки на "Госуслуги", заблокировали свыше 46 тысяч IP-адресов, сообщило Минцифры.В четверг вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов рассказал, что портал "Госуслуги" с 9.30 утра подвергается кибератакам."Минцифры уже больше суток успешно отражает атаки на "Госуслуги", ... инициированные украинской стороной. Специалисты по информационной безопасности заблокировали свыше 46 тысяч IP-адресов, участвовавших в атаке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.В ведомстве уточнили, что на пике атак нагрузка на "Госуслуги" составляла 340 тысяч запросов в секунду при обычном показателе до 50 тысяч. Кроме того, в Минцифры отметили, что в хакерской атаке участвовали IP-адреса, "зарегистрированные в том числе в США, Нидерландах, Великобритании, ФРГ и других странах".
https://ria.ru/20220614/kibervoyna-1795111556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, в мире, технологии, сша, нидерланды, великобритания, ростелеком
17:40 24.06.2022 (обновлено: 17:44 24.06.2022)
В Минцифры рассказали о мощных кибератаках на "Госуслуги"
Минцифры: на "Госуслуги" ведутся кибератаки, за сутки заблокировано 46 тысяч IP-адресов