https://ria.ru/20220624/kazakhstan-1797890831.html

Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов

Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:59

2022-06-24T15:59

2022-06-24T16:12

украина

в мире

казахстан

россия

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

русофобия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Неприятно об этом говорить, но меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских неправительственных организаций и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность", – сказал Краснов на встрече с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым в Минске. По его словам, в таких условиях важно совместно противодействовать подобным вызовам, выступить единым фронтом для воспрепятствования возрождению нацизма, а также любым проявлениям экстремистского толка."Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму", - добавил Краснов.Кроме того, по итогам встречи было подписано соглашение между двумя генпрокуратурами о сотрудничестве на территории комплекса "Байконур". Документ предусматривает обмен информацией на основании запросов о правоохранительном содействии между сторонами, проведение консультаций и иных мероприятий, обмен опытом и другие формы взаимодействия для решения задач на территории комплекса.

https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, казахстан, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, русофобия