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Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов - РИА Новости, 24.06.2022
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Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов
Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:59
2022-06-24T16:12
украина
в мире
казахстан
россия
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
русофобия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Неприятно об этом говорить, но меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских неправительственных организаций и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность", – сказал Краснов на встрече с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым в Минске. По его словам, в таких условиях важно совместно противодействовать подобным вызовам, выступить единым фронтом для воспрепятствования возрождению нацизма, а также любым проявлениям экстремистского толка."Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму", - добавил Краснов.Кроме того, по итогам встречи было подписано соглашение между двумя генпрокуратурами о сотрудничестве на территории комплекса "Байконур". Документ предусматривает обмен информацией на основании запросов о правоохранительном содействии между сторонами, проведение консультаций и иных мероприятий, обмен опытом и другие формы взаимодействия для решения задач на территории комплекса.
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украина, в мире, казахстан, россия, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, русофобия
15:59 24.06.2022 (обновлено: 16:12 24.06.2022)
 
Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов

Краснов: украинские неправительственные организации насаждают русофобию в Казахстане

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Неприятно об этом говорить, но меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских неправительственных организаций и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность", – сказал Краснов на встрече с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым в Минске. По его словам, в таких условиях важно совместно противодействовать подобным вызовам, выступить единым фронтом для воспрепятствования возрождению нацизма, а также любым проявлениям экстремистского толка.
"Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму", - добавил Краснов.
Кроме того, по итогам встречи было подписано соглашение между двумя генпрокуратурами о сотрудничестве на территории комплекса "Байконур". Документ предусматривает обмен информацией на основании запросов о правоохранительном содействии между сторонами, проведение консультаций и иных мероприятий, обмен опытом и другие формы взаимодействия для решения задач на территории комплекса.
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