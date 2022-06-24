15:59 24.06.2022 (обновлено: 16:12 24.06.2022)
Украинские организации насаждают русофобию в Казахстане, заявил Краснов
Краснов: украинские неправительственные организации насаждают русофобию в Казахстане
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Неприятно об этом говорить, но меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских неправительственных организаций и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность", – сказал Краснов на встрече с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым в Минске. По его словам, в таких условиях важно совместно противодействовать подобным вызовам, выступить единым фронтом для воспрепятствования возрождению нацизма, а также любым проявлениям экстремистского толка.
"Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму", - добавил Краснов.
Кроме того, по итогам встречи было подписано соглашение между двумя генпрокуратурами о сотрудничестве на территории комплекса "Байконур". Документ предусматривает обмен информацией на основании запросов о правоохранительном содействии между сторонами, проведение консультаций и иных мероприятий, обмен опытом и другие формы взаимодействия для решения задач на территории комплекса.
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