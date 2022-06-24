https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797846276.html

Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции

Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции - РИА Новости, 24.06.2022

Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции

Около половины британцев стали покупать меньше продуктов на фоне рекордной инфляции, которая вызвала значительное подорожание продовольственных товаров,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:08

2022-06-24T14:08

2022-06-24T14:08

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Около половины британцев стали покупать меньше продуктов на фоне рекордной инфляции, которая вызвала значительное подорожание продовольственных товаров, сообщило в пятницу Бюро национальной статистики Великобритании."Более четырех из десяти взрослых заявили, что стали покупать меньше продуктов, это число увеличивается, так как в сентябре 2021 года, когда мы первый раз опрашивали (людей), (это число составило) один из восьми (8%)", - говорится в отчете ведомства.Документ составлен на основе опроса 4997 домохозяйств, который проходил с 8 по 19 июня.Ранее стало известно, что цены на продукты в Великобритании могут вырасти на 15% этим летом на фоне антироссийских санкций и Brexit, это станет самым высоким приростом цен за последние 20 лет и серьезно ударит по кошелькам населения.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

https://ria.ru/20220614/inflyatsiya-1795121427.html

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

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экономика, великобритания, англия, украина, ситуация в днр и лнр