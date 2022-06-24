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Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции - РИА Новости, 24.06.2022
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Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции
Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции - РИА Новости, 24.06.2022
Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции
Около половины британцев стали покупать меньше продуктов на фоне рекордной инфляции, которая вызвала значительное подорожание продовольственных товаров,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:08
2022-06-24T14:08
экономика
великобритания
англия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Около половины британцев стали покупать меньше продуктов на фоне рекордной инфляции, которая вызвала значительное подорожание продовольственных товаров, сообщило в пятницу Бюро национальной статистики Великобритании."Более четырех из десяти взрослых заявили, что стали покупать меньше продуктов, это число увеличивается, так как в сентябре 2021 года, когда мы первый раз опрашивали (людей), (это число составило) один из восьми (8%)", - говорится в отчете ведомства.Документ составлен на основе опроса 4997 домохозяйств, который проходил с 8 по 19 июня.Ранее стало известно, что цены на продукты в Великобритании могут вырасти на 15% этим летом на фоне антироссийских санкций и Brexit, это станет самым высоким приростом цен за последние 20 лет и серьезно ударит по кошелькам населения.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
https://ria.ru/20220614/inflyatsiya-1795121427.html
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экономика, великобритания, англия, украина, ситуация в днр и лнр
14:08 24.06.2022
 
Около половины британцев стали покупать меньше продуктов из-за инфляции

Бюро национальной статистики: около половины жителей Британии покупают меньше продуктов

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Около половины британцев стали покупать меньше продуктов на фоне рекордной инфляции, которая вызвала значительное подорожание продовольственных товаров, сообщило в пятницу Бюро национальной статистики Великобритании.
"Более четырех из десяти взрослых заявили, что стали покупать меньше продуктов, это число увеличивается, так как в сентябре 2021 года, когда мы первый раз опрашивали (людей), (это число составило) один из восьми (8%)", - говорится в отчете ведомства.
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Документ составлен на основе опроса 4997 домохозяйств, который проходил с 8 по 19 июня.
Ранее стало известно, что цены на продукты в Великобритании могут вырасти на 15% этим летом на фоне антироссийских санкций и Brexit, это станет самым высоким приростом цен за последние 20 лет и серьезно ударит по кошелькам населения.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
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