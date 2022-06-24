https://ria.ru/20220624/immunitet-1797893159.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента - РИА Новости, 24.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 21,5%, вакцинация первым компонентом проведена 92,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:04
2022-06-24T16:04
2022-06-24T16:04
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 21,5%, вакцинация первым компонентом проведена 92,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 21,5%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 687 754 раза, двумя - 88 298 127 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 24,8%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 21,5 процента