Рейтинг@Mail.ru
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220624/immunitet-1797893159.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента - РИА Новости, 24.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 21,5%, вакцинация первым компонентом проведена 92,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:04
2022-06-24T16:04
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_e0680e94c108c3be83512daad200f6e9.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 21,5%, вакцинация первым компонентом проведена 92,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 21,5%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 687 754 раза, двумя - 88 298 127 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 24,8%.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_137:0:2417:1710_1920x0_80_0_0_c4df3e583d767c3d309c7d6585837c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, россия, общество
16:04 24.06.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 21,5 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации
Медицинский работник набирает вакцину от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Медицинский работник набирает вакцину от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 21,5%, вакцинация первым компонентом проведена 92,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет - 21,5%", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 687 754 раза, двумя - 88 298 127 раз.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 24,8%.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала