https://ria.ru/20220624/immunitet-1797893159.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента - РИА Новости, 24.06.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 21,5 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 21,5%, вакцинация первым компонентом проведена 92,7 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:04

2022-06-24T16:04

2022-06-24T16:04

распространение коронавируса

здоровье - общество

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вакцинация

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился до 21,5%, вакцинация первым компонентом проведена 92,7 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 21,5%", - говорится в сообщении.Вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 92 687 754 раза, двумя - 88 298 127 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 24,8%.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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