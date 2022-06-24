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Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/gumpomosch-1798012235.html
Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях
Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости, 24.06.2022
Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях
Россия в пятницу проводит в ДНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях пять гуманитарных акций, населению передается 417 тонн предметов первой... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:57
2022-06-24T22:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
донецкая народная республика
в мире
украина
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в пятницу проводит в ДНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях пять гуманитарных акций, населению передается 417 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 908,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1211 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 853,4 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.В пятницу "проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 417 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", добавил генерал.
херсонская область
донецкая народная республика
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херсонская область , донецкая народная республика, в мире, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, вооруженные силы украины
21:57 24.06.2022 (обновлено: 22:00 24.06.2022)
 
Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях

Минобороны: пять гумакций проходят в ДНР, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в пятницу проводит в ДНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях пять гуманитарных акций, населению передается 417 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 908,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1211 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 853,4 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
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В пятницу "проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 417 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", добавил генерал.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаНациональный центр управления обороной РФМихаил МизинцевВооруженные силы Украины
 
 
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