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Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях

Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях - РИА Новости, 24.06.2022

Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях

Россия в пятницу проводит в ДНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях пять гуманитарных акций, населению передается 417 тонн предметов первой... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:57

2022-06-24T21:57

2022-06-24T22:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

донецкая народная республика

в мире

украина

национальный центр управления обороной рф

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в пятницу проводит в ДНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях пять гуманитарных акций, населению передается 417 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 908,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1211 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 853,4 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.В пятницу "проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 417 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", добавил генерал.

херсонская область

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , донецкая народная республика, в мире, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, вооруженные силы украины