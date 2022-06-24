21:57 24.06.2022 (обновлено: 22:00 24.06.2022)
Россия провела гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях
Минобороны: пять гумакций проходят в ДНР, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в пятницу проводит в ДНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях пять гуманитарных акций, населению передается 417 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 35 908,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1211 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 853,4 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев на брифинге.
В пятницу "проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 417 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", добавил генерал.