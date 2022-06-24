https://ria.ru/20220624/granitsy-1797771035.html

Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"

Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля" - РИА Новости, 24.06.2022

Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"

На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:05

2022-06-24T11:05

2022-06-24T11:05

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба итальянской газете Corriere Della Sera.По словам министра, предложение о проведении встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина остается в силе, поскольку именно лидеры двух стран должны обсуждать все конкретные пути достижения мира."Было бы неразумно с моей стороны озвучивать наши условия (переговоров с Россией. — Прим. ред.). Но каждый пункт будет предметом диалога", — отметил Кулеба в ответ на уточнение журналиста Лоренцо Кремонези, готов ли Киев пойти на отказ от границ 1991 года.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797002924.html

https://ria.ru/20220623/peregovory-1797707887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс