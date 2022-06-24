https://ria.ru/20220624/granitsy-1797771035.html
Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"
Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля" - РИА Новости, 24.06.2022
Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"
На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:05
2022-06-24T11:05
2022-06-24T11:05
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба итальянской газете Corriere Della Sera.По словам министра, предложение о проведении встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина остается в силе, поскольку именно лидеры двух стран должны обсуждать все конкретные пути достижения мира."Было бы неразумно с моей стороны озвучивать наши условия (переговоров с Россией. — Прим. ред.). Но каждый пункт будет предметом диалога", — отметил Кулеба в ответ на уточнение журналиста Лоренцо Кремонези, готов ли Киев пойти на отказ от границ 1991 года.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797002924.html
https://ria.ru/20220623/peregovory-1797707887.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_914fed82fa2ad79efd2e1c64f1d872a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"
Глава МИД Украины Кулеба допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"