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Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля" - РИА Новости, 24.06.2022
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Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"
Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля" - РИА Новости, 24.06.2022
Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"
На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:05
2022-06-24T11:05
в мире
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба итальянской газете Corriere Della Sera.По словам министра, предложение о проведении встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина остается в силе, поскольку именно лидеры двух стран должны обсуждать все конкретные пути достижения мира."Было бы неразумно с моей стороны озвучивать наши условия (переговоров с Россией. — Прим. ред.). Но каждый пункт будет предметом диалога", — отметил Кулеба в ответ на уточнение журналиста Лоренцо Кремонези, готов ли Киев пойти на отказ от границ 1991 года.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797002924.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
11:05 24.06.2022
 
Глава МИД Украины допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"

Глава МИД Украины Кулеба допустил обсуждение с Россией границ "до 24 февраля"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На переговорах с Россией предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам "до 24 февраля", заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба итальянской газете Corriere Della Sera.
По словам министра, предложение о проведении встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина остается в силе, поскольку именно лидеры двух стран должны обсуждать все конкретные пути достижения мира.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 13:09Специальная военная операция на Украине
Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией
"Было бы неразумно с моей стороны озвучивать наши условия (переговоров с Россией. — Прим. ред.). Но каждый пункт будет предметом диалога", — отметил Кулеба в ответ на уточнение журналиста Лоренцо Кремонези, готов ли Киев пойти на отказ от границ 1991 года.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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