https://ria.ru/20220624/fermery-1797994441.html

Фермеры в МО смогут подать заявку на получение земли через "Госуслуги"

Фермеры в МО смогут подать заявку на получение земли через "Госуслуги" - РИА Новости, 24.06.2022

Фермеры в МО смогут подать заявку на получение земли через "Госуслуги"

Фермеры Московской области теперь смогут подать заявку на получение бесплатной земли в рамках программы "Подмосковные 10 гектаров" на сайте "Госуслуги". Об этом РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:13

2022-06-24T20:13

2022-06-24T20:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.Фермеры Московской области теперь смогут подать заявку на получение бесплатной земли в рамках программы "Подмосковные 10 гектаров" на сайте "Госуслуги". Об этом сообщил телеканал "360".Процедура подачи заявки на участие стала быстрее и проще. На сайте можно выбрать подходящий земельный участок и заполнить форму."Минимущество области предоставляет земельный участок под развитие сельского хозяйства сроком на шесть лет. За это время фермер должен выполнить взятые на себя обязательства, то есть начать использовать землю по назначению. В обратном случае есть риск потерять право безвозмездного пользования земельным участком", – объяснила суть программы зампред правительства МО Анна Кротова.Предоставленную землю можно использовать для разведения мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, овощеводства, садоводства, пчеловодства, растениеводства.Фермеры региона получили в пользование уже более 120 гектаров земли. Сейчас доступны участки в Серебряных Прудах, Лотошине и Шатуре.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)