12:52 24.06.2022 (обновлено: 13:12 24.06.2022)
ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров
Лавров: ЕС превратился в антироссийский союз, требующий разделять решения против Москвы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз превратился в антироссийский союз, требует подключаться к решениям против Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя решение предоставить Молдавии и Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС.
"Евросоюз за последние несколько лет очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал в направлении обретения такой агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего, русофобской подоплеки. И мы обращаем внимание, как сами руководители Европейского Союза, когда они читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, либо желающим приобрести такой статус, они в рамках этих публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой.
По его словам, в частности, именно так европейские чиновники адресуют свои требования к Сербии. "Она является кандидатом (в ЕС -ред.), но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае - отношениям с Российской Федерацией", - добавил глава МИД РФ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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