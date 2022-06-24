Рейтинг@Mail.ru
ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797811881.html
ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров
ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров
Евросоюз превратился в антироссийский союз, требует подключаться к решениям против Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:52
2022-06-24T13:12
сергей лавров
россия
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
молдавия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9e45d2f1af9f978a6a45f20ed910464.jpg
БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз превратился в антироссийский союз, требует подключаться к решениям против Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя решение предоставить Молдавии и Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС."Евросоюз за последние несколько лет очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал в направлении обретения такой агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего, русофобской подоплеки. И мы обращаем внимание, как сами руководители Европейского Союза, когда они читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, либо желающим приобрести такой статус, они в рамках этих публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой.По его словам, в частности, именно так европейские чиновники адресуют свои требования к Сербии. "Она является кандидатом (в ЕС -ред.), но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае - отношениям с Российской Федерацией", - добавил глава МИД РФ.В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html
россия
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793541816_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_6fcae340cd133b9e8bb6bb9fa7f0b9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, украина
12:52 24.06.2022 (обновлено: 13:12 24.06.2022)
 
ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров

Лавров: ЕС превратился в антироссийский союз, требующий разделять решения против Москвы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз превратился в антироссийский союз, требует подключаться к решениям против Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя решение предоставить Молдавии и Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС.
"Евросоюз за последние несколько лет очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал в направлении обретения такой агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего, русофобской подоплеки. И мы обращаем внимание, как сами руководители Европейского Союза, когда они читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, либо желающим приобрести такой статус, они в рамках этих публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 08:00
Европа делает очередную попытку отодвинуть свои границы на восток
По его словам, в частности, именно так европейские чиновники адресуют свои требования к Сербии. "Она является кандидатом (в ЕС -ред.), но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае - отношениям с Российской Федерацией", - добавил глава МИД РФ.
В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Молодые люди в масках с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 08:00
Кому стыдно быть европейцем
 
Сергей ЛавровРоссияЕвросоюзВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МолдавияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала