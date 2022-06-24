https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797811881.html

ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров

ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2022

ЕС превратился в антироссийский союз, заявил Лавров

Евросоюз превратился в антироссийский союз, требует подключаться к решениям против Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:52

2022-06-24T12:52

2022-06-24T13:12

сергей лавров

россия

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

молдавия

украина

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БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз превратился в антироссийский союз, требует подключаться к решениям против Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя решение предоставить Молдавии и Украине статус страны-кандидата на членство в ЕС."Евросоюз за последние несколько лет очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал в направлении обретения такой агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего, русофобской подоплеки. И мы обращаем внимание, как сами руководители Европейского Союза, когда они читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, либо желающим приобрести такой статус, они в рамках этих публичных строгих нотаций и нравоучений прямо заявляют: если вы кандидат, то у вас нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все те меры, которые Евросоюз принимает в отношении Российской Федерации", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой.По его словам, в частности, именно так европейские чиновники адресуют свои требования к Сербии. "Она является кандидатом (в ЕС -ред.), но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае - отношениям с Российской Федерацией", - добавил глава МИД РФ.В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), молдавия, украина