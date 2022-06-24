https://ria.ru/20220624/evrointegratsiya-1797876368.html

Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии

Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 24.06.2022

Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии

Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:22

2022-06-24T15:22

2022-06-24T15:29

в мире

сербия

украина

евросоюз

александр вулин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg

БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые поставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин."Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема", - цитирует МВД Вулина.Сербский министр высказал надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. "Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией", - подчеркнул глава МВД Сербии."Если бы условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то, тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС", - отметил Вулин.В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии и президентом Сербии Александром Вучичем сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797832402.html

https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

сербия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, украина, евросоюз, александр вулин, санкции в отношении россии