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Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 24.06.2022
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Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии
Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии - РИА Новости, 24.06.2022
Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии
Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:22
2022-06-24T15:29
в мире
сербия
украина
евросоюз
александр вулин
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые поставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин."Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема", - цитирует МВД Вулина.Сербский министр высказал надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. "Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией", - подчеркнул глава МВД Сербии."Если бы условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то, тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС", - отметил Вулин.В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии и президентом Сербии Александром Вучичем сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797832402.html
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в мире, сербия, украина, евросоюз, александр вулин, санкции в отношении россии
15:22 24.06.2022 (обновлено: 15:29 24.06.2022)
 
Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии

Вулин: Украина показала, что конфликт с Россией — главный критерий для евроинтеграции

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Сербии Александр Вулин
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые поставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
"Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема", - цитирует МВД Вулина.
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Сербский министр высказал надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. "Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией", - подчеркнул глава МВД Сербии.
"Если бы условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то, тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС", - отметил Вулин.
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В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии и президентом Сербии Александром Вучичем сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
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В миреСербияУкраинаЕвросоюзАлександр ВулинСанкции в отношении России
 
 
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