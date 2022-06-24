15:22 24.06.2022 (обновлено: 15:29 24.06.2022)
Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам, заявил глава МВД Сербии
Вулин: Украина показала, что конфликт с Россией — главный критерий для евроинтеграции
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 июн – РИА Новости. Предоставление статуса кандидата в ЕС Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые поставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
"Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема", - цитирует МВД Вулина.
Сербский министр высказал надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. "Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией", - подчеркнул глава МВД Сербии.
"Если бы условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то, тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС", - отметил Вулин.
В Брюсселе в четверг состоялся саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основными темами стали прогресс интеграции в ЕС и вызовы, возникшие из-за спецоперации России на Украине. По итогам встречи премьер Албании Эди Рама с премьером Северной Македонии и президентом Сербии Александром Вучичем сообщили, что она не принесла конкретных результатов странам региона.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.