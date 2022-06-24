https://ria.ru/20220624/ekstremizm-1797822809.html
Финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают российскую молодежь в экстремизм
Финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают российскую молодежь в экстремизм - РИА Новости, 24.06.2022
Финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают российскую молодежь в экстремизм
Финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации нередко вовлекают российскую молодежь в экстремизм, нежелательными признаны уже 56 таких НКО, заявил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:19
2022-06-24T13:19
2022-06-24T13:19
россия
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации нередко вовлекают российскую молодежь в экстремизм, нежелательными признаны уже 56 таких НКО, заявил генпрокурор Игорь Краснов.Россия, как и большинство стран СНГ, сталкивается с проявлениями экстремизма уже не первое десятилетие, отметил Краснов в Минске на координационном совете генеральных прокуроров стран СНГ.По его словам, распространение экстремизма ежегодно нарастает, и особо уязвимыми здесь являются несовершеннолетние."Нередко подобные деструктивные практики координируются некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа, – рассказал генпрокурор. – Для противодействия такому вмешательству российским законодательством предусмотрены две специальные правовые категории: иностранный агент и нежелательная организация. К настоящему времени нежелательными в России признаны 56 зарубежных структур. По требованиям прокуроров их интернет-ресурсы заблокированы".Краснов отметил, что для нейтрализации таких угроз используются правовые средства и вне уголовно-правовых рамок. Прежде всего, через признание организаций экстремистскими в судебном порядке по искам прокуроров.Только за последние два года было внесено около 600 требований, на основании которых запрещен доступ более чем к 130 тысячам интернет-ресурсов."Многие из них использовались для вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе искусственно создаваемую с помощью социальных сетей протестную активность", - уточнил Краснов.
https://ria.ru/20220623/venediktov-1797571834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, общество
Финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают российскую молодежь в экстремизм
Генпрокурор Краснов: финансируемые из-за рубежа НКО вовлекают молодежь России в экстремизм
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации нередко вовлекают российскую молодежь в экстремизм, нежелательными признаны уже 56 таких НКО, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
Россия
, как и большинство стран СНГ
, сталкивается с проявлениями экстремизма уже не первое десятилетие, отметил Краснов в Минске
на координационном совете генеральных прокуроров стран СНГ.
По его словам, распространение экстремизма ежегодно нарастает, и особо уязвимыми здесь являются несовершеннолетние.
"Нередко подобные деструктивные практики координируются некоммерческими организациями, финансируемыми из-за рубежа, – рассказал генпрокурор. – Для противодействия такому вмешательству российским законодательством предусмотрены две специальные правовые категории: иностранный агент и нежелательная организация. К настоящему времени нежелательными в России признаны 56 зарубежных структур. По требованиям прокуроров их интернет-ресурсы заблокированы".
Краснов отметил, что для нейтрализации таких угроз используются правовые средства и вне уголовно-правовых рамок. Прежде всего, через признание организаций экстремистскими в судебном порядке по искам прокуроров.
Только за последние два года было внесено около 600 требований, на основании которых запрещен доступ более чем к 130 тысячам интернет-ресурсов.
"Многие из них использовались для вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе искусственно создаваемую с помощью социальных сетей протестную активность", - уточнил Краснов.