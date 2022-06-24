https://ria.ru/20220624/donetsk-1797894238.html
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 13.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:07
2022-06-24T16:07
2022-06-24T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... город Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220624/obstrel-1797762691.html
петровский район
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка